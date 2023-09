Plenković: Nemamo žicu prema BiH i to nije politika ove Vlade. To su lažne teze koje idu u eter

Najprije da čestitamo Svjetski dan turizma, podaci koje imamo su da je i ova turistička sezona bila među najboljima, možda do kraja bude i najbolja - do 22. rujna imali smo 18,1 milijuna dolazaka te gotovo 100 milijuna noćenja, što je osam posto više dolazaka i dva posto više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kazao je na početku sjednice Vlade premijer Andrej Plenković zahvalivši svim turističkim djelatnicima.

Policijskim službenicima, također, je čestitao njihov dan koji se obilježava sutra.

- Ovo je prilika da se prisjetimo i poginulih hrvatskih redarstvenika i policajaca, koji su dali svoje živote za hrvatsku slobodu. Danas hrvatska policija ima znatno drugačije zadaće, jedna od ključnih je sigurnost našeg teritorija, nadzor državne i vanjske i šengenske granice EU, 6500 policajca čuva vanjsku granicu. Hrvatska nema žicu prema BiH niti je ova Vlada to ikada to namjeravala i otklanjam lažne teze koje neki akteri, i to bivši ministar unutarnjih poslova, puštaju u eter - rekao je.

Osvrnuo se i na poreznu reformu koju će sutra izglasati Sabor.

- Paket je to koji će dovesti do povećanja plaća, pokazujemo da mjere koje poduzimamo imaju direktan utjecaj na povećanje plaća naših građana, dajemo i fiskalnu autonomiju lokalnim jedinicima i omogućujemo i njima da utječu na povećanje plaća, prostora ima više nego dovoljno - kazao je.

Govoreći o cijeni goriva, premijer je istaknuo kako su zbog stanja na globalnim tržištima nešto više, ali su zahvaljujući mjerama Vlade i dalje niže od tržišne 10-15 centi po litri.

Vlada je na sjednici, između ostalog, uskladila s EU direktivom Zakon o kibernetičkoj sigurnosti, izvijestila o polugodišnjem izvršenju Državnog proračuna, odbila zahtjev oporbe za opozivom ministra Gordana Grlića Radmana....

Na kraju sjednice premijer se sjetio još nekih bitnih tema, koje je uvodno zaboravio spomenuti.

- Imali smo izrazito važan posjet glavnog tajnika OECD-a koji je predstavio ekonomski pregled Hrvatske. Po meni je to bio nedvojbeno najvažniji događaj prošlog tjedna. Hrvatska je 2017. podnijela zahtjev za članstvo u OECD, itekako smo dobro ocijenjeni da ostvarujemo napredak u nizu područja i ja vjerujem da ćemo nastavljajući ovakav ritam reformi za dvije godine biti na domak članstva ovoj jedinoj međunarodnoj organizaciji koja nam je ostala još za pristupiti - rekao je.

Sjetio se i dolaska potpredsjednika Svekineskog kongresa.

- Imali smo važne razgovore s kineskim dužnosnicima nakon duljeg vremena. Podsjećam, popodne se potpisuje ugovor za tunel Kozjak, a odabrana je kompanija China Road and Bridge Corporation, ista ona koja je izgradila Pelješki most. Time ćemo dodatno uložiti u cestovnu infrastrukturu Splitsko-dalmatinske županije i rasteretiti dio gužvi - dodao je Plenković.