Obavijesti

News

Komentari 5
PRATITE NA 24SATA

UŽIVO Pratite izjave Dabre

Piše Laura Šiprak, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
UŽIVO Pratite izjave Dabre
2
Zagreb: Josip Dabro odlazi iz prostorija USKOK-a nakon davanja iskaza | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Domovinski pokret sazvao je konferenciju za medije u 10 sati u Saboru

Admiral

Domovinski pokret sazvao je konferenciju za medije u 10 sati u Saboru, na kojoj će o 'unutarpolitičkoj situaciji' govoriti saborski zastupnik Josip Dabro. Podsjetimo, Dabro se posljednjih dana našao u središtu pozornosti javnosti nakon što je objavljena snimka na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Snimka je izazvala oštre reakcije dijela političke scene i javnosti. 

Slučaj je otvorio pitanje stabilnosti vladajuće većine. Dario Hrebak (HSLS) oštro je kritizirao Dabru nazvavši ga “glupim desničarom” te premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana da riješi situaciju s DP-ovim zastupnikom, uz poruku da HSLS u suprotnom neće sudjelovati u koaliciji.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!
KOMENTIRAO I DEMOGRAFIJU

Šipić o Dabri: Svi smo svjesni da je to pogrešno i nepotrebno!

Upitan kako to da se Dabro nije ispričao, ministar je rekao da je suvišno bilo što više komentirati, dok je na pitanje je li koalicija stabilna ocijenio kako nema potrebe oko toga stvarati paniku
UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'
POLICIJA NA TERENU

UŽAS U SESVETAMA 'Ulica je bila puna krvi. Čuo sam da je netko izboden. Bilo je kao u hororu!'

Kako su nam javili čitatelji, kod mjesta užasa bila su tri policijska automobila
Ni uzgajivač čehoslovačkog vučjeg psa nije siguran! 'Teško je procijeniti radi li se o vuku...'
TRČAO ZA NAŠOM SKIJAŠICOM

Ni uzgajivač čehoslovačkog vučjeg psa nije siguran! 'Teško je procijeniti radi li se o vuku...'

Čehoslovački vučji pas je pun temperamenta, ali i hrabar! On je odan gospodaru, ali sumnjičav prema strancima, otkriva hrvatski uzgajivač o psu kakav je, vjerojatno, postao zvijezda Olimpijskih igara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026