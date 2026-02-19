UŽIVO Pratite izjave Dabre

Domovinski pokret sazvao je konferenciju za medije u 10 sati u Saboru, na kojoj će o 'unutarpolitičkoj situaciji' govoriti saborski zastupnik Josip Dabro. Podsjetimo, Dabro se posljednjih dana našao u središtu pozornosti javnosti nakon što je objavljena snimka na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog poglavnika Antu Pavelića. Snimka je izazvala oštre reakcije dijela političke scene i javnosti.

Slučaj je otvorio pitanje stabilnosti vladajuće većine. Dario Hrebak (HSLS) oštro je kritizirao Dabru nazvavši ga “glupim desničarom” te premijeru Andreju Plenkoviću dao rok od 30 dana da riješi situaciju s DP-ovim zastupnikom, uz poruku da HSLS u suprotnom neće sudjelovati u koaliciji.

-

Uskoro više...