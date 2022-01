U središnjici HDZ-a održava se redovna sjednica Predsjedništva i Nacionalnog vijeća stranke nakon čega se očekuju izjave premijera Andreja Plenkovića.

PRATITE UŽIVO:

Premijer je uvodno govorio o aktualnostima, a posebno je istaknuo uvođenje vaučera za najugroženije zbog poskupljenja energenata.

Komentirao je izjave predsjednika Milanovića o Ukrajini.

- Inače ne gledam što on govori, ali sam vidio neki rezime. Ja sam mislio da je to neki ruski dužnosnik koji govori. Ne znam na koje vojnike on misli ja sam tamo bio dva puta i tamo naših vojnika nema. Kontigent koji je bio u Poljskoj se vratio prije dva ili tri dana. To su nestvarne izjave, ako je istina da je proglasio Ukrajinu korumpiranom, nama prijateljsku zemlju, ja se Ukrajini ispričavam. Ta izjava nema veze sa politikom Vlade - rekao je Plenković.

Osvrnuo se i na uhićenja u Zadru.

- Naravno da s tim nisam imao veze. Rekao je to i Božinović jučer. Pozivam da dođu na kavu u Banske dvore. Ako će i tada misliti ovo što misle ja ću to poštovati. Ja sam demokrat i za kulturu dijaloga. Od mora prijetnji i uvreda nije mi nikad palo na pamet da tražim sudskim putem pravdu - rekao je Plenković.

- Ne postoje politički nalozi da policija postupa ovako ili onako. A to što se našla jedna klika ne bi li dali još kritike prema meni, stranci ili Vladi to su oportunističke izjave - dodao je.

