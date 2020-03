Imamo 157 zaraženih, ukida se sav međugradski prijevoz u RH

Stožer civilne zaštite jučer je potvrdio da je u Hrvatskoj 128 zaraženih korona virusom, međutim tijekom noći stigle su potvrde iz lokalnih stožera i ima još zaraženih tako da je ukupan broj sad 157.

Stožer civilne zaštite održao je redovitu presicu.

Vili Beroš objavio je da imamo ukupno 157 bolesnih, novih pacijenata od sinoć je 29.

- Dok se ne poštuju pravila i upute postoji mogućnost nekontroliranog širenja. Više ne molim nego zahtijevam da se pridržavate uputa - rekao je Beroš.

Beroš je pokazao da je jako nezadovoljan jer se građani ne pridržavaju mjera, prilaze jedni drugima, kreću se u grupama...

Kazao je kako se pripremaju novi kapaciteti za smještaj pacijenata u Osijeku, Rijeci, Splitu.

Ministar se zahvalio Vladi Ujedinjenih Arapskih Emirata na donaciji zaštitnih maski i opreme.

I ministar Božinović je bio oštar.

- Glavni problem je pridržavanje svih odluka koje donosi Stožer. One su bile izbalansirane tako da ih se svi pridržavaju, ali činjenice pokazuju drugo. Ima manjina koji su opasnost za sebe i druge. Morat ćemo donositi sve rigoroznije smjere. Hrvatska policija će voditi računa kako se mjere provode i reagirati svaki put kad da provedba nije. Naši životi će se sve više mijenjati. Sve više će se odvijati u zatvorenim prostorima jer to je iz prakse zemalja koje su bile na prvoj crti žarišta pokazalo kao nužna mjera. Naše odluke polaze od temeljen činjenice: ljudi ostanite doma. Ne izlazite iz kuća. Osim onih koji moraju ići na posao. Odredili smo koji su to oni koji moraju ići naposao. I osim sko moraju do dućana ili bolnice.

Dodao je kako se svi radnici i poslodavci moraju organizirati tako da se maksimalno poštuju mjere socijalne distance.

Ukidaju se međugradske linije za vlakove i autobuse, a na otoke će moći samo njihovi stanovnici. Zatvaraju se autobusni kolodvori.

Kazao je i kako će policija na ulici kažnjavati one koji ne drže razmak.

- Policija će obilaziti sva javna mjesta i reagirat će tamo gdje se netko ne pridržava mjera. Zatvaramo sve javne površine. Nema grupiranja - rekao je Božinović.

Obratila se i Alemka Markotić.

- Vrijeme je da shvatimo da ne gledamo film, nego da živimo u stvarnosti. Jutros sam opet vidjela starije građane kako idu oko placa. Čujem da se sjedi u grupama na terasama koej ne rade. Ako želimo korona party imat ćemo ga. A mislim da ne želimo. Kako izgleda korona party? Tako da netko završi kao teško bolestan, na respiratoru ili još teže - rekla je.

Dodala je da na naplatu dolazi ponašanje neodgovornih ljudi.

- U bolnicu će samo teški slučajevi. Ljudi će morati naći načina izolirati se unutar svojih domova. Ako neće moći, naći ćemo rješenje - istaknula je Markotić.

Krunoslav Capak uputio je također dramatično upozorenje.

- Došlo je vrijeme da zaustavimo sve. Mi smo od jučer do danas imali 29 slučajeva, što je 1/4 svih dosadanjih slučajeva. Naša uzlazna krivulja sve više ide prema gore. Zato moramo uvoditi strože mjere. Imamo 90 ljudi u karantreni, 54 hrvatskih državljana, ostali su stranci, imamo 45 vozača kamiona koji su pod posebnim režimom