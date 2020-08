- Najve\u0107i broj novooboljelih je u Splitsko-dalmatinskoj, slijedi Zagreb i Zadar. Zara\u017eena su dosad 623 zdravstvana djelatnika. Sad nam je porasla prosje\u010dna dob zara\u017eenih, sad je 41. Jedno svadbeno slavlje i jedan ro\u0111endan su nova \u017eari\u0161ta, kao i povratnici s hodo\u010da\u0161\u0107a u Me\u0111ugorju, te 12 zara\u017eenih na jednom otoku kod Zadra. Rije\u010d je o ljudima koji su se kontinuirano dru\u017eili vi\u0161e dana. Jedna je nova situacija, na maturalnom putovanju u Dubrova\u010dkoj \u017eupaniji je oboljelo dvoje maturanata - kazao je Krunoslav Capak.

<p>Stožer je objavio zbirne podatke o korona virusu u Hrvatskoj.</p><p>U posljednja 24 sata u Hrvatskoj imamo 357 novozaraženih, a tri pacijenta su preminula, u Zadru, Vinkovcima i Splitu.</p><p><strong>POGLEDAJTE PRESICU STOŽERA</strong></p><p>- Najveći broj novooboljelih je u Splitsko-dalmatinskoj, slijedi Zagreb i Zadar. Zaražena su dosad 623 zdravstvana djelatnika. Sad nam je porasla prosječna dob zaraženih, sad je 41. Jedno svadbeno slavlje i jedan rođendan su nova žarišta, kao i povratnici s hodočašća u Međugorju, te 12 zaraženih na jednom otoku kod Zadra. Riječ je o ljudima koji su se kontinuirano družili više dana. Jedna je nova situacija, na maturalnom putovanju u Dubrovačkoj županiji je oboljelo dvoje maturanata - kazao je Krunoslav Capak.</p><p>Vili Beroš je najavio da će u ponedjeljak imati egzaktne brojeve o zaraženim djelatnicima po hrvatskim školama.</p><p>Capak je odgovorio na pitanje o teretana i mjerama za njih.</p><p>- Mi smo u kontaktu sa stožerom u Splitu. Radi se o četiri teretane, mi ne znamo jesu li baš u njima oboljele te osobe. Razgovaramo na tragu toga da se pokuša promijeniti modus, da se ide u češće kontrole i da se zatvaraju samo one u kojima se utvrdi zaraza zatvaraju. Rješenje još ne znam, bit će uskoro - rekao je Capak, a zatim i komentirao objavu WHO-a koji navodi da se kontakti moraju testirati, što Hrvatska ne radi.</p><p>- Ako kontakte testirate, oni moraju u samoizolaciju jer mogu razviti bolest. Bio je čitav niz slučajeva da su bili negativni, a kasnije su razvili bolest i zarazili još više ljudi. Naša je preporuka da se ljudi tamo gdje je situacija čista stavljaju u samoizolaciju, radije nego da se testiraju. Svjedoci smo da se preporuke često mijenjaju - kazao je Capak.</p><p>Obratila se i Alemka Markotić:</p><p>"Ne možemo gledati samo na brojeve, bilo bismo sretni s manje brojeva, ali osim broja pozitivnih treba spomenuti da je dosta njih bez simptoma i samo im je bris pozitivan. Od ukupno aktivnih trenutno je 0,4 posto na respiratoru. Dakle, važna je ukupna slika", rekla je.</p><p>Capak je objavio da je u Hrvatskoj 30 zaraženih turista ostalo na liječenju.</p><p>Beroš i dalje inzistira da Hrvatska drži situaciju pod kontrolom, unatoč velikim brojkama već danima. On naime tvrdi da se situacija kontrolira jer se znaju žarišta, kontakti su detektirani i svi su u samoizolaciji.</p><p><strong>O ponovnom inficiranju</strong></p><p>"Mali je broj slučajeva za koje se tvrdi da su se ponovno zarazili koronavirus. Infekcije su se pojavile u zimi, sad ulazimo u novo zimsko razdoblje. Sad ćemo moći vidjeti mogu li se neki od ljudi koji su se među prvima inficirali opet inficirati. Za sada nema ozbiljnih informacija o ponovno zaraženim", objasnila je Alemka Markotić.</p><p>"Vrlo je rijetko da neke bolesti prebolite pa se više nikad ne možete zaraziti njima. Bilo bi dragocjeno da imamo informaciju o tome može li se opet inficirati. Istraživanja su pokazala da se nakon infekcije razvija vrlo kvalitetna stanična imunost. Ne moraju biti detektabilna antitijela, nego memorijske stanice mogu biti potaknute i dovesti do adekvatne zaštite", dodala je.</p>