Prosje\u010dna dob preminulih je 75 godina, a najmla\u0111a preminula osoba imala je 52 godine, ali je ima od ranije te\u0161ku klini\u010dku sliku.

Prvo je govorio Krunoslav Capak.

- Prije tjedan imali smo 230, a tjedan ranije 361 novozara\u017eenog. U ovom tjednu imamo 29 posto manje novooboljelih nego u tjednu do 5. do 11. sije\u010dnja. Incidencija je 288,9 u zadnjih 14 dana na 100.000 stanovnika. Najvi\u0161a je u Me\u0111imurju, a najni\u017ea u Istri. Od 27. zemalja EU smo sedmi po incidenciji. Po stopi smrtnosti smo visoko, 20. od 27 zemalja EU. Do sada se cijepilo 46.202 ljudi. Danas je do\u0161la nova tran\u0161a Pfizerovog cjepiva - rekao je Capak.

Alemka Markoti\u0107 je govorila o mutiranom virusu.

- Ovo je dobar rezultat, zdravstveni sustav se rasteretio, ali ne smijemo ignorirati situaciju u Europi. Neke zemlje imaju visok porast u kratkom vremenu i moramo biti oprezni. Taj mutirani virus je ve\u0107 na\u0111en u Ma\u0111arskoj. On je\u00a0puno br\u017ei, do 50 posto je ve\u0107a infektivnost. Jo\u0161 se uvijek stje\u010de dojam da se ponavlja ono od po\u010detka epidemije, da je to negdje tamo u Kini, pa ne\u0107e do\u0107i do nas. I s ovim mutacijama moramo se moramo koncentrirati i pratiti mjerama mogu\u0107nost brzog \u0161irenja mutacije, da ne bo\u0111e do tre\u0107eg vala koji bi mogao biti gori od drugog vala - istaknula je.

O nuspojavama i cjepivima

Dosada\u0161nje nuspojave su uglavnom bile lagana temperatura i\u00a0bol na mjestu uboda, ali su uglavnom to sve alergijske reakcije. Samo jedna nuspojava je povezana s cjepivom Pfizera. Prijavljeno je 22 sumnje na nuspojave.

Mogu li gra\u0111ani birati cjepivo koje \u0107e dobiti?

Ako \u0107e postojati ta mogu\u0107nost, onda \u0107e mo\u0107i. Kad do\u0111e AstraZeneca, tada bi to moglo biti mogu\u0107e, naveo je Capak.

Ho\u0107e li popustiti mjere?

Mo\u017eete o\u010dekivati da sigurno\u0161\u0107u da \u0107emo mi razgovarati o svemu tome \u0161to je relevantno za dono\u0161enje odluka. Brojevi jesu bolji, ali u dobrom dijelu zemalja koje nas okru\u017euju je te\u0161ko, te\u0161ko mo\u017eemo govoriti da je situacija s epidemijom stabilna. I\u0107i \u0107e se kroz svaku mjeru i procjenjivati njezin evetualni u\u010dinak. To je sve \u0161to vam mogu re\u0107i. Ne mogu biti precizniji, mi smo svjesni svega, znate koji su prioriteti, rekao je Davor Bo\u017einovi\u0107.

Ho\u0107e li nam trebati covid putovnice?

Slu\u017ebeno se o tome na razini EU ne razgovara, ali ima dr\u017eava koje o tome razmi\u0161ljaju. Zasad ne razmatramo te opcije. Ako bude zajedni\u010dki pristup na razini EU onda \u0107emo se mi uklju\u010diti u te razgovore. Ali sada to nije na dnevnom redu. Koli\u010dine cjepiva su zasad tolike male da je prerano za dono\u0161enje takvih odluka. Puno vi\u0161e ljudi se mora procijepiti prije nego se o tome po\u010dne razgovarati, rekao je Bo\u017einovi\u0107.

Ho\u0107e li biti dovoljno Pfizerovog cjepiva?

Mi nemamo nikakvu slu\u017ebenu potvrdu da \u0107e nam Pfizer smanjiti koli\u010dine doza koje \u0107e nam isporu\u010diti. Neke od zemalja EU su dobile od Pfizera obavijest da \u0107e im se sljede\u0107ih nekoliko tran\u0161i smanjiti jer rekonstruiraju pogon u cilju da bi mogli proizvesti vi\u0161e cijepljenja. Ionako od 15. velja\u010de pove\u0107avaju kapacitete za proizvodnju cjepiva i bit \u0107e ga dovoljno.

Kako je u Hrvatskoj tako povoljnija situacija nego u drugim zemljama?

Jako je te\u0161ko to komentirati. Mnoge zemlje koje su uvele mjere prije nas imaju sad lo\u0161iju situaciju. Imamo manji broj hospitaliziranihi i umrlih, i udio pozitivnih u testiranju. Epidemiolo\u0161ka situacija je puno povoljnija i puno je razloga za\u0161to je to tako. Jedan je razlog kulturolo\u0161ki. U nekim zemljama su ljudi slobodniji, kod nas su gra\u0111ani sada u odnosu na pona\u0161anje prije puno odgovorniji. Tome svjedo\u010de i prazne ulice grada no\u0107u. Uvijek netko na\u0111e rupu, ali generalno gledaju\u0107i mjere koje smo propisali i na\u010din na koji se provode su puno bolje. Mo\u017eemo biti zadovoljni trendom, ali ne smijemo tu stati da nam se ne dogodi ono \u0161to se dogodilo mnogim zapadnim zemljama.

Faktor proku\u017eenosti?

Ako pogledate brojke koliko ih je dosad oboljelo, to je jo\u0161 uvijek premalo, pa tako faktor proku\u017eenosti nije prisutan kod nas, rekao je Capak, a Alemka Markoti\u0107 dodala da dok ne uspijemo procijepiti dovoljan broj ljudi, iako ra\u010dunamo i na proku\u017eenost, cjepivo \u0107e biti klju\u010dno za borbu protiv korone.