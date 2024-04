Prve izlazne ankete: HDZ osvaja 58 mandata, SDP 44, DP 13, Možemo! 11, Most 9 mandata

19.10

Hrvoje Zekanović: 'Drago mi je da je izlaznost velika'

- Očekujem pobjedu, dovoljnu pobjedu. Ako bude 1:0 to je kao 10:0. pričekajmo još malo. No drago mi je što je velika izlaznost, to je jako dobro, no to me iznenadilo - rekao nam je Hrvoje Zekanović.