PENAVA O DABRI

Piše Ivan Štengl, Marta Divjak,
USKORO UŽIVO Presica Ivana Penave i Domovinskog pokreta
Split: Domjenak udruge Hrvatski pravoslavni centar povodom Božića | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Tema presice je skandalozna snimka Josipa Dabre na kojoj pjeva pjesmu i dodaje stihove koji veličaju ustaški režim.

Domovinski pokret sprema u 18:30 sati press konferenciju na čelu s šefom stranke Ivanom Penavom. Tema je skandalozna snimka Josipa Dabre na kojoj pjeva pjesmu i dodaje stihove koji veličaju ustaški režim.

Pjevali bi Paveliću i izigravali ustaše, a onda se znoje i pate kako bi se zbog toga opravdali

Podsjetimo, na snimci se vidi kako Dabro pjeva pjesmu 'Kad je Stjepan Radić umirao', koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, a potom dodaje stihove: 'U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata.' Riječ je o stihu koji se povezuje s veličanjem ustaškog režima i Ante Pavelić. Nakon toga poručuje: 'Samo za Milorada', očito aludirajući na Milorad Pupovac.

Snimka je izazvala niz reakcija u javnosti i dijelu Vlade, a iz HDZ-a su poručili kako bi isprika bila primjeren potez.

