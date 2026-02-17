USKORO UŽIVO Presica Ivana Penave i Domovinskog pokreta

Domovinski pokret sprema u 18:30 sati press konferenciju na čelu s šefom stranke Ivanom Penavom. Tema je skandalozna snimka Josipa Dabre na kojoj pjeva pjesmu i dodaje stihove koji veličaju ustaški režim.

Podsjetimo, na snimci se vidi kako Dabro pjeva pjesmu 'Kad je Stjepan Radić umirao', koju su 90-ih izvodili i Zlatni dukati, a potom dodaje stihove: 'U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata.' Riječ je o stihu koji se povezuje s veličanjem ustaškog režima i Ante Pavelić. Nakon toga poručuje: 'Samo za Milorada', očito aludirajući na Milorad Pupovac.

Snimka je izazvala niz reakcija u javnosti i dijelu Vlade, a iz HDZ-a su poručili kako bi isprika bila primjeren potez.