Stožer danas ima presicu, na kojoj predstavljaju nove mjere.

POGLEDAJTE VIDEO Presica Stožera

U zadnja 24 sata imamo 113 novih slučajeva. U bolnici je 313 pacijenata, 25 ih je na respiratoru. Preminula su tri pacijenta.

Obzirom na povoljnije trendove, iako još nije vrijeme za potpuno opuštanje, nakon niza razgovora, pripremljena je odluka o mjerama od 1. srpnja.

- To je još veće otvaranje, ali povezano sa stvaranjem uvjeta za siugrnost ljudi. Osobe koje su cijepljenje ili preboljele ili imaju negativan test imaju mogućnost raditi i biti na okupljanjima bez ili uz manji opseg epidemioloških mjera. Od idućeg tjedna će biti omogućeno da se na pametnim telefonima može instalirati aplikacija koja će momentalno očitati QR kod s digitalne potvrde - kaže Božinović.

Pojačat će se angažman lokalnih stožera koji će davati suglasnost za manifestacije.

- Ipak ostaje maksimalno sto ljudi na javnom okupljanju, osim ako se radi o okupljanju osoba s covid potvrdama. Manifestacije i dalje smiju trajati samo do 24 sata, osim ako sveo sobe imaju covid potvrdu i ako im je lokalni stožer dao suglasnost - dodao je Božinović.

Govorio je i o situaciji u kafićima.

- Što se tiče terasa kafića, uvodimo obvezu služenja gostiju koji sjede. Ostaje mogućnost koja je bila od samog početka izdavanja za van. Međutim, okupljanje treba ograničiti na onaj dio koji pripada ugostiteljskom objektu jer vidimo da se stvaraju gužve koje sigurno ne pridonose epidemiološkoj situaciji - dodao je.

Na svečanostima i obiteljskim okupljanjima u ugostiteljskim objektima, pogotovo svadbama na kojima je više gostiju, uzvanici će morati imati digitalne COVID potvrde.

- To znači da neće biti ograničenog broja gostiju niti osoblja, niti će se ograničiti vrijeme trajanja - objavio je.

Što se tiče sportskih natjecanja, publika će moći nazočiti utakmicama, ali samo uz digitalne COVID potvrde.

Vili Beroš je pozvao građane na cijepljenje.

- Današnje mjere su prekretnica i vode nas kraju epidemije. Osvrnimo se oko sebe, u Europi svjedočimo događajima koji nas podsjećaju na staro normalno, covid potvrde nam garantiraju sigurnost, konačno vidimo svjetlost na kraju tunela, ali moramo se cijepiti. Uočavamo da se neki naši sugrađani planiraju cijepiti na jesen. To je pogrešno. Cjepivo štiti barem osam mjeseci. Ako sada primimo cjepivo, mirni smo do proljeća. Onemogućavamo pojavu novog vala time. Pozivam sve da slušaju struku, sad je vrijeme za cijepljenje, jesen nje dobra odluka - istaknuo je Beroš.

Opet pozvali na otkazivanje organiziranog navijanja

- Realno prošla utakmica se igrala u tri popodne i današnja bi mogla okupiti još veći broj ljudi. Mi pozivamo organizatore fan zona da to nije dobro, pozvali smo lokalne vlasti da to ne organiziraju. Naravno da svi navijamo, želimo Vatrenima da dospiju na europski vrh, ali moramo biti odgovorni i čuvati jedni druge jer ponavljam, imamo sada situaciju koja je dobra. Nemate nigdje u Europi da na jednog domaćeg čovjeka dođe pet stranaca, mi imamo takvu situaciju tijekom ljeta, to je dobro za turizam i ekonomiju, ali s epidemiološke strane je ozbiljan rizik i moramo iskoristiti sve ono što nam je znanost omogućila da nam situacija ostane dobra - rekao je Božinović i dodao da građanima moramo omogućiti sigurnost.

Božinović je o provjeravanju digitalnih potvrda rekao kako to nije nikakav problem te poručio da je krenula procedura Googleu i Appleu vezano za aplikaciju koju će svatko od nas moći skinuti na mobitel.

Vezano za aplikaciju, postavljeno je i pitanje može li se predočiti tuđa potvrda i tako manipulirati.

- Kada govorimo, počinjemo o nezaobilaznoj temi koja me vraća na naš početak da smo mi išli s preporukama, a one su se negdje poštivale kao zakon, a negdje se ništa nije poštivalo. Uvijek je moguće utvrditi identitet nositelja potvrde i ne mislim da je to situacija koja će se masovno događati - kaže.

Dodao je kako Stožer ide afirmativno i vjeruju u svijest ljudi.

Moraju li se krstitke s više od 30 ljudi prijavljivati?

Što se tiče organizacije događaja i svadbenih svečanosti gdje se koriste EU digitalne potvrde nije potrebno.

Beroš je rekao da zasad nema razbuktavanja epidemije uzrokovane košarkaškom utakmicom u Zadru.

Cijepljenje stranaca i turista

- Zasad nismo u opasnosti da ćemo imati viška doza. Cjepivo ima rok trajanja, dolaze nove količine koje traju oko šest mjeseci. Mi razmišljamo o cijepljenju stranaca i mnoge smo cijepili, pogotovo one koji žive u Hrvatskoj, a nemaju naše osiguranje. Razmišlja se i o tome da se to proširi i na druge strance, uz plaćanje, ali onda bi oni dobili refundaciju u svojoj zemlji - rekao je Capak.