Epidemiološku situaciju koja je sve bolja, ali i sve je manji interes za cijepljenje komentirao je u Studiju 4 HRT-a prof. Domagoj Drenjančević s Klinike za infektologiju KBC-a Osijek.

U Osječko-baranjskoj županiji je situacija zadovoljavajuća.



- Broj hospitaliziranih je sve mani, pala je brojka na ispod 10. Mi već više dana nemamo preminulih, ovi koji su hospitalizirani dobro se oporavljaju. Što se tiče novooboljelih i njih je svakim danom sve manje, to je vrlo mali postotak, mjeri se čak ispod 2, 3 %, kako koji dan po nekoliko bolesnika tek bude otkrivenih. Generalno gledano - situacija se razvija u pozitivnom smjeru što je vjerojatno posljedica cijepljenja populacije - istaknuo je prof. Drenjančević te je komentirao i sve slabiji interes za cijepljenje.

Potrebne su obje doze

Nužno je, smatra, osvijestiti ljudima nužnost cijepljenja s obje doze.



- Samo obje doze cjepiva garantiraju onaj postotak zaštite koji je definiran i provjeren studijama. Jedna doza nije dovoljna s izuzetkom onih koji su preboljeli covid-19 i cijepili se s jednom dozom - kod njih je imunost sigurno duža no to neće biti dovoljno u slučaju potrebe za nekim aktivnijim društvenim životom. Mislim i da ljude treba osvijestiti u tom smjeru jer ako se ne budu cijepili s obje doze normalizacija života bit će puno teže izvediva. Za sve one aktivnosti koje smo prije korone provodili - druženja i putovanja - bit će nužna procijepljenost s obje doze - naglasio je prof. Drenjančević.

Moramo steći imunost zajednice

Imao je poruku i za tri dalmatinske županije (Zadarska, Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska) koje imaju najnižu procijepljenost, a koje praktički 'žive od turizma'.



- Cijepite se ako želite da vam dođu gosti! Ako želite uspješnu turističku sezonu onda morate ponuditi jedan okvir u kojem će se turisti osjećati sigurno. Da bi se oni osjećali sigurno moraju znati da je u mjestu u koje dolaze cijela populacija procijepljena. Sami turisti koji dolaze u naše krajeve moraju ispuniti uvjete za putovanje, testiraju se ili su cijepljeni s obje doze, dakle sigurni su za kontakte. Ako dolaze u krajeve u kojem stanovništvo nije dovoljno procijepljeno, neće se osjećati sigurnima. Trebali bi svi zajedno težiti onom postotku procijepljenosti koji je dovoljan da steknemo imunost zajednice - poručio je.



Dotakao se i kolektivne imunosti. Za nju je, kaže dovoljno 70% cijepljenih građana i tome treba težiti.



- Naravno da bi bilo dobro da je taj postotak veći. Ne treba razmišljati na način - on se cijepio, ja ne trebam, trebamo u tome sudjelovati svi. U našem KBC-u situacija sa procijepljenošću je dobra, imamo samo jednog oboljelog djelatnika, čekamo da se vrati na posao, nemamo nikoga u samoizolaciji. Situacija je stvarno zadovoljavajuća - zaključio je prof. Drenjančević.