Selak Raspudić: 'Odustala sam od EU liste jer je na njoj bio Miletić, ostajem u Saboru'

Nakon što je listu za Europski parlament u utorak gotovo pred sam kraj predviđenog roka predao i Most, koji na ove izbore izlazi s Hrvatskim suverenistima i HSP-om, čelnik stranke Božo Petrov nije htio komentirati nagađanja o raskolu unutar stranke i odlasku bračnog para Raspudić. Božo Petrov održat će konferenciju za novinare u srijedu u 11:30 sati. Prije toga očekuje se obraćanje Marije Selak Raspudić čija je konferencija u vezi predaje lista za izbore za Europski parlament najavljena za 10:30 sati.

PRATITE UŽIVO

Podsjetimo, do razlaza je došlo nakon što je Selak Raspudić u jednoj od debata kazala je da je pravo na pobačaj temeljno pravo i odluka žene, To se nije svidjelo Mostovom Marinu Miletiću.

- Most je jasno za život. Objavili smo svoju političku deklaraciju i jasno smo to rekli. Vrhu stranke, predsjedništvo, naš predsjednik, svi mi tu imamo isti stav. Marija se ovdje pogrešno izrazila, ali neka ona sama to objašnjava - poručio je Miletić.

Selak Raspudić kasnije je pojasnila svoj stav.

- Potpuno mi je neprihvatljivo da pobačaj ide kao najviša državna vrednota u Ustav, smatram da to nema nikakvog smisla. Što se tiče toga je li to odluka žene, da, smatram da jest i to sam od početka jasno govorila. Jasno je i da ja smatram da život uvijek treba štititi - kazala je Selak Raspudić.

- Jučer osim što je bio težak dan, iz poštovanja prema kolegama s Mosta, odlučila sam pričekati sa svojim obraćanjem. Međutim, počele su kružiti razne netočne priče kako bih rekla što se zaista dogodilo. Čula sam se s kolegama iz Mosta, obavijestila sam ih o presici i znaju što ću reći. Smatram da je to elementarna pristojnost - rekla je Selak Raspudić.

- Do našeg razilaženja nije došlo zbog liste za Europski parlament, predmet rasprave među nama bile su nesuglasice oko kampanje i onoga što je njoj prethodilo - rekla je.

'Miletić se javno ogradio od mene'

- Ovo je samo jedan događaj koji je bio fiksiran jučerašnjim datumom i činjenicom da nismo na listi. Što se tiče liste, meni je bilo ponuđeno da nosim listu za EU parlament. S obzirom da je želju izrazio i Miletić, a s obzirom na to da se on od mene javno ogradio, smatrala sam da nije primjereno da nosim zajedničku listu. I dalje smatram integritet i principe ispred briselskih bilo kojih drugih fotelja, odustala sam od nošenja liste za EU parlament i sudeći prema sadašnjem rejtingu Mosta, izglednog briselskog mandata - kaže.

- Moja ideja je bliska izvornom ideji Mosta, da kad imamo isti cilj da prelazimo preko razmimoilaženja. Smatrala sam da bi bila izdaja integriteta i birača da okrenem glavu i da nosim listu koja nije konzistentna - rekla je.

'Ostajem djelovati u Saboru'

- Nemam problem da imamo različita stajališta po nekim pitanja, smatram da smo se u puno pitanja slagala nego što smo se razilazili. U trenutku kada se jedni od drugih počnemo ograđivati ne vidim način da bude vjerodostojni smatram da ne bi bilo vjerodostojno da okrenem glavu na drugu stranu. Nosim zajedničku listu koja nije konzistentna, a sve samo da se dokopam mandata i smatram da je poštenije da sam odustala od liste i da ostajem djelovati u Hrvatskom saboru - rekla je Selak Raspudić.

- I ja mislim da se život treba štititi, pitanje je načina na koje se štiti. Ja mislim da zabrana pobačaja nije rješenje - opet se osvrnula Selak Raspudić.

- Mi smo bili suočeni s čitavim nizom događaja koje smo pokušavali razriješiti. Brisel je samo jedan događaj - rekla je o problemima u Mostu.

Rekla je da ona i Nino Raspudić nastavljaju djelovati kao nezavisni zastupnici.

- Što se tiče netočnih informacija oko Nine Raspudića, istina je potpuno suprotna. Rezolutno je odbio biti na listi. Ne želi varati brisače odlaskom u Bruxelles. Što se tiče raznih pitanja o suradnji s HSP-om, kad sam ja bila u igri o tome se nije uopće razgovaralo pa ne znam ništa o tome - dodaje.

Kaže da ne želi profitirati na ovoj temi.

- Most ima pravo donositi svoje izbore. Osobno sam smatrala da u takvoj konstelaciji ne bih bila vjerodostojna da sam nosila tu listu. Da, mogla sam okrenuti glavu i uzeti siguran briselski mandat, no kako bih onda sutra govorila o borbi... - kaže Selak Raspudić.

Suradnja sa HDZ-om?

- Nikakva suradnja s HDZ-om nije moguća niti ikakvih pregovora ne može biti. Što se ostalog tiče, mislimo da oporbene stranke trebaju sjesti i dogovoriti se - rekla je.