Uskoro veći računi građanima? Struja će biti kao suho zlato

Ministar energetike Tomislav Ćorić obećao je da ove godine struja ne bi trebala poskupjeti zbog rasta naknade koju plaćamo za obnovljive izvore i koja je zadnjih godina povećavala račune, ali udar je došao s druge strane.

Nenad Kurtović, stručnjak za energetsko tarifiranje u udruzi Splitski potrošač, smatra da će 90 posto kućanstava u HEP-ovoj univerzalnoj usluzi, odnosno njih oko milijun i 900.000, od 1. srpnja plaćati od pet do šest posto veće račune za struju. Ako su računi sada od 300 do 600 kuna, to bi bilo povećanje od 15-ak do 30-ak kuna. Kurtović opasnost za to vidi u rastu cijene električne energije na mađarskoj burzi.

Naime, HEP uz Hrvatsku energetsku regulatornu agenciju (HERA) dva puta godišnje, 1. siječnja i 1. srpnja, može kućanstvima mijenjati cijenu usluge u skladu s kretanjima na tržištu. No iz HEP-a su nam u srijedu poručili kako odluka o tome još nije donesena, ali da će ona ovisiti o kretanjima na energetskom tržištu.

Četiri puta godišnje HERA može mijenjati cijene usluge i poduzetnicima koji koriste zajamčenu uslugu od HEP Elektre. Prošlog mjeseca su upravo to i učinili i povećali im tarife. Pa će već od 1. travnja ti poduzetnici koji nemaju sklopljen ugovor s tržišnim opskrbljivačem, prema Kurtovićevoj procjeni, račune za struju plaćati od 22 do 30 posto više.

- HERA je uvela da je referentna cijena ona na mađarskoj burzi električne energije. Sad su izvukli najvišu cijenu ostvarenu u siječnju 2019. i prognozu za sljedeće kvartale te su na osnovi toga odredili ovaj rast. Svi kupci su mogli izabrati tržišnog opskrbljivača, a ova zajamčena usluga garantira im da će moći dobivati energiju ako ga i nemaju. Ali na neki način se takve, nema ih puno, kažnjava i daje im se energija po visokoj cijeni jer nisu napravili ono što su trebali - poručuje Kurtović.

Dodaje nadalje kako oni u iduća dva mjeseca mogu izabrati tržišnog opskrbljivača, ali ako ni tad to ne učine, onda će plaćati struju još 20 posto skuplje. I HERA ističe kako se novim tarifama želi potaknuti poduzetnike koji koriste zajamčenu opskrbu da sklope ugovor s jednim od tržišnih opskrbljivača.

- Tad imaju mogućnost ostvariti povoljniju cijenu - kažu iz HERA-e.

Kurtović ističe kako će poskupljenje zajamčene usluge 1. travnja biti već drugo po redu u zadnja dva mjeseca.

- Cijena na burzi je otišla gore, pa imamo dvostruki rast. Problem je što nemamo dovoljno vlastitih izvora, pa smo prisiljeni energiju uvoziti, a ni trenutno stanje s hidrologijom ne ide nam u prilog - kaže i dodaje da je većina onih koji dobivaju struju po zajamčenoj usluzi u okviru bijelog dvotarifnog modela niskog napona.

- Takvim korisnicima sad će cijena energije skočiti s 54 na 75 lipa po kilovatsatu u višoj tarifi te s 32 na 44 lipe po kilovatsatu u nižoj. Povećanje je još značajnije za tvrtke koje su na visokom naponu, ali njih ima manje - ističe Kurtović.

Tema: Hrvatska