'Uspijevamo doprijeti do puno ljudi u potrebi, vraćamo im dostojanstvo i to nema cijene'

Svako od nas treba poduzeti odgovornost za svog bližnjeg, poručio je Tomislav Glavnik, ravnatelj Hrvatskog Caritasa predstavljajući tradicionalni nacionalni humanitarni program za pomoć siromašnim obiteljima u Hrvatskoj 'Za 1000 radosti'.

- Novi ciklus Hrvatskog Caritasa za 1000 radosti, pomoć za 1000 najsiromašnijih obitelji nudi novu perspektivu. Ove smo godine zamislili naš program pod sloganom 'Otvori oči neka srce vodi', zato se nalazimo u jednoj optici. Htjeli smo pokazati jednu drugu perspektivu, a to je da nam kroz život razne slike i razne prigode, zgode mogućnosti odvode pogled i uvijek nas vode na neko blještavilo. Zato je na našem plakatu ponuđeno više stvari koji označavaju blještavilo 21. stoljeća u kojem svi želimo živjeti - rekao je Glavnik.

Dodao je i kako u našem okruženju, susjedstvu žive ljudi kojima stvarnost nije bajna i upravo zato njihov slogan poziva ds se otvore oči i stave naočale, kako bi pomogli sugrađanima u potrebi.

- Osim što ovaj program želi obuhvatiti sve skupine našeg društva, dali smo im jednu odgojnu notu, kao i proteklih godina. Ulazimo u osnovne i srednje škole i učenicima ćemo podijeliti 480.000 narukvica koje će sve one koji ih nose poticati da otvore oči i dozvole srcu da ih vodi i učine nešto dobro potrebitim. Pozivam sve one koji na siguran način žele doći do potrebitih ljudi da iskoriste naš kanal za doniranje sredstava - rekao je šef Hrvatskog Caritasa. Dodao je i kako je prošle godine prikupljeno oko 400.000 eura financijske pomoći.

- Želim svima malo više boje u životu, prepoznajte ljudi koji žive kraj vas, koji su možda u težoj situaciji nego vi, mislim da zajedno možemo učiniti puno više dobra. Kad se dobro gleda, bolje se vidi, otvorite oči i neka vas srce vodi - poručio je Glavnik.

Javnosti se obratio i Robert Brozić, koji je inače dobitnik državne nagrade za promicanje prava djeteta i zamjenik ravnatelja Caritasa biskupije Krk. On je u svom obraćanju rekao kom su sve uspjeli pomoći prošle godine.

- Samo u ovoj godini obuhvaćeno je više kategorija i skupina ljudi, to su obitelji koji imaju djecu s rijetkim ili teškim dijagnozama. Neke od njih su prisiljene na liječenja izvan Hrvatske, što iziskuje nove troškove, zahvati su značajno skuplji. Istaknuo bi obitelji koji imaju članove koji boluju od karcinoma, također odlazak u inozemstvo iziskuje velike troškove. Uspjeli smo pomoći i obiteljima koji imaju mala ili nikakva primanja, od plaćanja stanarine do režija. Uspjeli smo pomoći obiteljima u nabavi građevinskih materijala - rekao je Brozić.

Dodao je i kako je stopa siromaštva u njihovoj Biskupiji nešto niža, ali se i oni iznenade kada vide da ljudi živ ispod svake razine dostojanstva.

- Drago mi je da i njima možemo pomoći. Zaista uspijevamo doprijeti do više ljudi, vratiti njihovo dostojanstvo i to nema cijenu - zaključio je Brozić