Dino Jelusić o poznatoj crvenoj jaknici: 'Sve kopije sam odnio u Caritas, a original je kod mene'

Dino Jelusić, poznat pod umjetničkim imenom Dino Jelusick, talentirani je glazbenik i tekstopisac. Sa svojim bendom Jelusick gostovao je u Top Music Desku Top Radija gdje je bend održao mali koncert te sveprisutne bacio u trans. Dino je s voditeljicom Ginom Damjanović podijelio iskustva nevjerojatne karijere, otkrivajući anegdote iz suradnji s glazbenim velikanima i trenutke koji su mu se urezali u sjećanje.

Između ostalog, otkrio je kako ga se dojmio Johnny Depp, čuva li poznatu crvenu jaknu s Eurosonga i misli li da su on i bend na dobrom putu da postanu 'veliki, svjetski prepoznati' glazbenici.

Dino je bio osnivač, glavni tekstopisac i vodeći pjevač rock benda Animal Drive. Od 2016. godine, stalni je član američkog rock benda Trans-Siberian Orchestra, a 2021. godine pridružio se Whitesnakeu.

Kao prvi izazov koji je Gina zadala svome gostu bio je taj da u 30 sekundi kaže s kojim je svjetskim facama surađivao. Na impozantnom popisu našla su se imena za koja smo svi čuli kao što su Sting, Johnny Depp, Ricky Martin, David Coverdale, Andy Taylor iz Duran Durana, Guy Pratt iz Pink Floyda i mnogi drugi.

Puno iskustva pronašlo se u malo više od 30 godina života koliko broji ovaj nevjerojatno talentirani glazbenik. Otkrio je koji trenutak u karijeri pamti kao najposebniji, a koji kao najteži:

- Najposebniji i najteži su se dogodili u istoj dvorani, u samo godinu dana razlike. 2016. je prva turneja s Trans-Siberian Orchestra, zadnji koncert u Seattleu u KeyAreni koja je poznata jer su tamo prve ugovore potpisali Chains, Soundgarden, Nirvana, Heart, Queensrÿche i svi ostali velikani Seattlea. Čak mislim da je Jimi Hendrix iz Seattlea, ako se ne varam, ali ovo nije postojalo još prije njega. Pjevao sam s Paul Rodgersom i to mi je bilo nestvarno jer... Došao sam prvi put u nekakav američki bend i sad gledam Paul Rodgersa i sve je nekako nestvarno - kazao je Jelusić.

- I sljedeće godine opet ponavljamo to i mene je prije pozornice ulovio nekakav plač jer sam se sjetio ovog cijelog puta za koji, naravno, nitko ne zna, svi vide nekakve plodove. I počeo sam plakati... Sjetio sam se i nekakvih groznih stvari i u srednjoj itd., koje sam morao proći do toga da bih radio nešto što je zapravo nemoguće. I obuzelo me. To je bila jedna godina razlike. Prvo je bilo ono 'wow', a onda nakon toga je bilo 'Isuse moj Bože, što se dogodilo u ovih godina dana?' Ne znam što bi me trebalo iznenaditi, plakao jesam već na Voiceu tako da sam i to ispucao dovoljno, ali da, bilo je stvarno svega - zaključio je.

Za svjetske zvijezde koje je upoznao Dino je otkrio da što su zvijezde veće to su i jednostavnije. To vrijedi i za njega samog, dodala je Gina, a Dino je dao svoje viđenje i podijelio neke anegdote.

- Što više upoznajem face koje nikad nisam mislio da ću upoznati sve sam više prizemljeniji, jer skužim da je to zapravo potpuno normalna stvar...meni je to 'wow'... Robert Plant je ušao u prostoriju, družio sam se s njim tri dana i četvrti dan hodao po kompleksu gdje smo bili svi smješteni i sreo sam ga...nekako mi je to sve postalo normalno. A da mi je to netko rekao prije deset godina, vjerojatno bih bio izvan sebe. I onda skužim da zapravo, mislim si, koji je smisao? Ne vidim smisao u tim izljevima ega. - dodao je.

Dino je opisao i susret s Johnny Deppom:

- Baš smo Keller, moj gitarist i ja pričali o tome. Obojica smo upoznali Johnny Deppa, pričali smo s njim prije koncerta i prišao nam je nakon koncerta da nas pita za mišljenje kako je to zvučalo. I poslije Keller kaže 'Kako je Johnny Depp normalan lik!' I baš je dobro rekao 'nakon što sam upoznao Johnny Deppa, nema nitko pravo više biti bezobrazan i bahat'. Sjetili smo se nekakvih ljudi koji su se odnosili s visine, a zapravo mislim, nitko nema pravo na to. Iako, razumljivo mi je da sada, ako si Johnny Depp i netko te stalno maltretira da kažeš 'daj, pusti me, jedem, treba mi malo privatnog prostora'. Ali općenito ima nekih ljudi kod kojih se ego vidi svakodnevno, u običnim razgovorima. - odgovorio je.

Ovaj talentirani glazbenik srca publike osvojio je još davne 2003. godine kada je s ultimativnim hitom 'Ti si moja prva ljubav' pobijedio na prvom Dječjem Eurosongu. 'Ti si moja prva ljubav' odnijela je pobjedu u konkurenciji od 16 zemalja.

Upitala je Gina Dinu čuva li još uvijek poznatu crvenu jaknu koju je nosio na natjecanju. 'Sve kopije te jakne sam dao u Caritas. A tu glavnu, s Eurosonga čuvam', priznao je, ali i dodao da nije uokvirio jaknu.

- Nije uokvirena, da me ne podsjeća na sretno - tužne dane. U ormaru je negdje u sobi..imam memorabilija kao što su skupljanje svega živog: figurice, trzalice korištene od gitarista... Uvijek imam osjećaj da imam dio povijesti u svojim rukama.

Voditeljica se osvrnula i na temu mentalnog zdravlja u glazbenom biznisu. Naime, puno glazbenika koji su rano krenuli u glazbeni biznis, otkrili su Gini na gostovanju u emisiji, kako im je to ostavilo neke posljedice na mentalno zdravlje. O tome kako je rani ulazak u glazbeni biznis utjecao na njega Dino je odgovorio:

- Prošao sam puno toga. S 21 godinom već sam znao što više ne želim raditi, a neki su tek tada počinjali, mislim da je to zapravo bitna razlika. Ne znam što bih ti odgovorio. Je li ostavilo neke mentalne posljedice? Sigurno imaš neke traume koje tu i tamo znaju proizaći van. Ne znam, manjak samopouzdanja u srednjoj i te neke stvari, jer znaš... u osnovnoj školi si cool jer si pjevao 'Prvu ljubav' i svi te vole, a onda je došla srednja i to sad više nije cool, sada se moraš iznova dokazivati. Imao sam prije problem s tim, sad više nemam - iskreno je rekao.

Dino je poznat kao veliki perfekcionist i svoj najveći kritičar, ustrajan je i predan radnik. Odgovorio je na pitanje ima li vremena uživati u plodovima svoga rada, pohvaliti samog sebe:

- Da, super pitanje. To me jako puno ljudi pita. Uživali smo u pobjedi na Porinu punih pet minuta i onda smo otišli na stage i uživao sam. Zapravo, kada sam na stageu uživam potpuno, a u ovim nekim uspjesima naravno uživam, ali nekako to nije nešto gdje ću ostati u tom osjećaju deset dana...To je lijepo jedan, dva dana, a onda treba ići u nove pobjede. Mislim, ne znam kako da to opišem...mislim da zato nemam ni problema s egom i tim stvarima, jer stalno gledam što treba poboljšati, što može biti bolje. Ovo je super, hrpa dobrih komentara, mislim si dobro je to, ali može to biti bolje. To je jedini način da ideš prema naprijed. Inače, ako zabriješ da si najbolji na svijetu, što je najgore što možeš, a radim trenutno s ljudima koji misle da su najbolji na svijetu i onda im ja moram spuštati ego...I opet moraš malo malo podilazit. Nije to baš najzdravije.

Puno nastupa je iza njega i njegovog benda, a tek što slijedi, zvuči nevjerojatno. Dao je Dino svoj odgovor na pitanje misli li da su na dobrom putu da postanu veliki, svjetski prepoznati i što misli da im treba da bi to ostvarili:

- Definitivno smo na dobrom putu, mislim da sam jako dobar networking napravio kada sam bio i s TSO-om u Americi. Kada izlazim van uvijek se nekako nađem u društvu ljudi s kojima želim biti i mislim da van pjevačkih stvari, dovoljno sam glazbeno širok da se u principu mogu povezati sa svakim, da li to bi bio metal gitarist, jazz bubnjar ili neki producent, imam dovoljno elementa da mogu dati sebe u sve što oni...mogu svakom nešto od njih ponuditi. Nisam rock pjevač pa sad netko treba rock pjevača pa će ga zvati, nego 'aha, vidim se u ovom, vidim se u onom', ali mislim da je networking danas sa socijalnim mrežama užasno bitan. Prije sljedećeg albuma koji sad pripremamo, napravili smo prvu funky stvar, to ćemo premijerno odsvirati u Tvornici. Da bi to što bolje prošlo kao prvi single novog albuma, znam da moram boostati društvene mreže da bi dobili nove pratitelje, nove subscribere, da bi ta pjesma još više eksplodirala. To su opet nekakve taktike i trikovi, ali društvene mreže su zapravo danas ključ. Ako imaš viziju oko videa i contenta, nažalost, to ne smije biti zanemareno, jer ako nisi aktivan, u principu više ne postojiš. - kazao je.

Poznati glazbenik često radi u Americi. Progovorio je o razlozima zašto se ipak nije preselio tamo.

- Zdravstveno osiguranje, hrana i stvarno je skupo. Ali zdravstveno osiguranje, tamo slomiš ruku, to je 20.000 dolara. Hrana je apsolutno katastrofalna, moraš jesti stvarno u skupim restoranima da bi to bilo čemu. Živjeti ovdje, raditi vani je meni idealno. Ako trebamo otići odletim, spavam gdje spavam, u hotelu ili kod nekog i vratim se ovdje. Hrvatska je sigurna, lijepo je ovdje živjeti, mirno je, a tamo je stvarno ono...izađi van u krivo vrijeme na krivo mjesto i možda te više neće biti tu večer. To je baš specifično za Los Angeles“, rekao je Dino kojeg je Gina upitala i pomaže li u kućanskim poslovima, kuha li. 'Sada si me to pitala. Ako ti odgovorim, dočekat će me mama doma i reći 'kaj ti kuhaš, kaj ti čistiš?!' Ako treba skuhat ću i očistit ću.', otkrio je.

Međutim, ima nešto što Dino jako voli raditi. 'Volim prati podove, evo neću ti lagati....Mrzim prašinu i mrzim kad je prljavo....Glancam, stalno glancam. Ako treba nešto glancat, samo zovi.', zaključio je glazbenik.

