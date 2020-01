Uspjeh liječnika u KB Dubrava: Prohodao je nepokretni dječak!

Neurokirurški tim u Kliničkoj bolnici Dubrava ostvario je novi, veliki uspjeh. Desetogodišnjaku iz Dalmacije, koji je zbog rijetke bolesti postao nepokretan, ugrađen je duboki stimulator mozga. Samo tri mjeseca nakon operacije dječak je na nogama, a cijelu priču objavio je u svom Dnevniku HRT.

Roditelji desetogodišnjeg dječaka pet su godina pokušavali uopće doznati dijagnozu i tek nakon pet godina su doznali što se događa s njihovim sinom. Dječak ima rijetku bolest, distoniju, odnosno stanje u kojem mozak nema kontrolu nad mišićnim aktivnostima i bio je uzrok svih njegovih problema.

Njegovi su roditelji spas potražili kod profesora Darka Chudyja u KB-u u Dubravi.

Foto: Screenshot HRT/PIXSELL Tako je njihov sin operiran prije tri mjeseca, a rezultati su, kako su rekli, nevjerojatni. Dječak sve razgovjetnije govori. Samostalno sjedi, kontrolira pokrete i hoda.

- Osjećam se super. Meni je to kao novi rođendan. Ne znam kako bih to opisao kao roditelj. Velika je stvar imati dijete, problem s djetetom, pa nakon toga da sve ide na bolje. To je savršeno - rekao je dječakov roditelj.

Prof. dr. sc. Darko Chudy, pročelnik Zavoda za neurokirurgiju KB Dubrava, kazao je kako očekuje da se dječak osamostali te da ima životne šanse kao i svi drugi dječaci.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL Sreću nije mogla sakriti ni dječakova fizioterapeutkinja Veronika Paradžik jer su pomaci sve vidljiviji.

- Tek nakon ugradnje stimulacije fizikalna je imala smisla - rekla je Paradžik.

Dječak sada ide u toplice te se očekuje da će njegovo stanje biti sve bolje i bolje, piše HRT.

Tema: Hrvatska