Usporedili smo ankete: U tjednu korona virusa, HDZ najviše raste, Restart koalicija stagnira

HRT i RTL su proveli ankete na sličnom uzorku, ali razlika je tjedan dana. Tjedan korone. Vidljive su znatne promjene simpatija birača, pa Možemo osvaja tri mandata, Škoro i Most jedan drugome oduzimaju glasove

<p>Prediizborne ankete nisu predviđanje rezultata izbora, ali ukazuju na trendove i promjene sklonosti birača tijekom kampanje. I zato je zanimljivo usporediti prvi dio ankete CRO Demoskop koju je u utorak navečer objavio RTL, s anketom HR rejting koju je po izbornim jedinicama prošli tjedan objavio HRT. Usporedit ćemo rezultate iz četiri tzv. zagrebačke jedinice jer je RTL odlučio njih prve objaviti, dok će ostalih šest objaviti naknadno. </p><p>Obije ankete je napravila agencija Promocija plus, za HRT na 600 ispitanika u svakoj izbornoj jedinici, a kod RTL-a je uzorak 700 građana. Ključna razlika je da je HRT ispitivao raspoloženje birača od 14. do 22. lipnja, prije novog velikog broja rasta zaraženih korona virusom. Za RTL je anketa provedena između 22. i 29. lipnja, u tjednu kada je korona ponovno dominirala u javnoj raspravi, polemiziralo se treba li premijer Andrej Plenković u samoizolaciju, jesmo li prerano otvorili granice, testiramo li premalo. Ali prije sučeljavanja Davora Bernardića i Andreja Plenkovića.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Izjave političara u kampanji</strong></p><p>Ono što je vidljivo generalno u četiri izborne jedinice da Restart koalicija uglavnom stagnira, HDZ ima u četiri jedinice najveći rast, Domovinski pokret Miroslava Škoro negdje malo raste, negdje pada, ali je u konačnici na istim rezultatima. Najveći rast popularnosti u dvije izborne jedinice ima platforma Možemo, te u Zagrebu bi sada mandat mogla osvojiti kolacija Fokus-Pametno- Stranka s imenom i prezimenom. Most je prilično pao u Zagrebu, ali se jako digao u sedmoj izbornoj jedinici.</p><p>U prvoj izbornoj jedinici koja obuhvaća šire središte Zagreba, SDP i HDZ bilježe znatno lošije rezultate nego na izborima 2016. godine, kada s desna nije bilo Škore, a s lijeva platforme Možemo!</p><p>HDZ je u Zagrebu u RTL-ovoj anketi u odnosu na tjedan ranije najviše rastao. Čak 3,2 posto i sada završava na rezultatu od 22,9 posto, ali još uvijek ostaje na četiri mandata. Listu inače vodi Andrej Plenković. Restart koji predvodi Davor Bernardić je prvi izbor u Zagrebu, ali je u ovom tjednu narastao 0,2 posto i ima 29,4 posto, a broj mandata je isti: pet. Možemo! je u Zagrebu preskočilo Miroslava Škoru s rastom od 1,8 posto, pa je treća snaga s 10,9 posto, što im jamči jedan mandat.</p><p>Škoro stagnira oko 10,5 posto i jednim mandatom. Most je pao za 0,9 posto i sada je na 5,4 posto, što im jamči mandat, ali sada su već oko praga. Jaki rast u Zagrebu ima centristička koalicija Stranka s imenom i prezimenom-Fokus-Pametno koje predvodi Dalija Orešković. S 3,9 posto skočila je ta koalicija na 5,4 posto, pa će se s Mostom boriti za mandat.</p><p>Druga izborna jedinica obuhvaća istočni dio Zagreba, Sesvete, Bjelovar, Koprivnicu i u njoj se bore direktno Miroslav Škoro, Gordan Jandroković, Rajko Ostojić, Nino Raspudić, ali i Milan Bandić koji je kod HRT-a bio daleko od mandata, ali sada s rastom od 0,5 još hrani nadu da će imati barem jedan mandat. I tu HDZ ima najveći rast od 2,5 posto i sada su na 30,5 posto, pa su otvorili mogućnost da uzmu i šesti mandat. Ipak, još uvijek je najjača Restart kolacija s 32,2 posto, a njihov rast je 1,2 posto. To znači da bi s tim rezultatom imali šest sigurnih mandata. </p><p>Miroslav Škoro jako puno nade polaže u tu jedinicu gdje se glasuje direktno za njega, ali u odnosu na HRT-ovu anketu on pada 1,1 posto tjedan dana poslije. Prema RTL-u je na 9,9 posto i to za razliku od tjedna ranije znači jedan siguran i jedan granični mandat za koji se mora boriti umjesto dva sigurna. Mostov Raspudić je narastao 0,2 posto i sada je na 4,8 posto što je još malo ispod praga i ostaje mu borba za mandat. Jednako kao i Bandiću.</p><p>U šestoj izbornoj jedinci koja obuhvaća Novi Zagreb i Sisačko-moslavačku županiju, HDZ ima nevjerojatno veliki rast u odnosu na tjedan ranije: čak 5,7 posto, dok Restart ima rast od tek 0,5 posto. I HDZ i Restart su sada izjednačeni iako je lijevi blok vodio kod HRT-ove ankete tjedan ranije. Sada su oba bloka oko 30 posto. Ali Restartu prijeti da izgubi šesti mandat, a HDZ ga ima priliku osvojiti.</p><p>U ovoj izbornoj jedinici Domovinski pokret je rastao za 0,9 posto(sad ima 12,7 posto) što mu jamči dva mandata. Time je udaljio od sigurnog mandata Nikolu Grmoju na listi Mosta koji je pao za 0,8 posto, pa je sada na rubu praga s 4,9 posto. Koalicija oko Možemo i centristička kolacija SSIP-Pametno-Fokus se bore za mandat s 3,7 i 3,6 posto. Možemo! je ovdje zabilježilo pad popularnosti za 0,9 posto u odnosu na tjedan ranije.</p><p>U sedmoj izbornoj jedinci od Jaruna, preko Karlovca do Kvarnera je napeto. Ali opet HDZ bilježi najveći rast od 2,3 posto, dok Restart ima rast od 0,9 posto. Restart je prvi izbor sa 29,5 posto, a za vratom mu je HDZ s 28,7 posto. SDP-ova kolacija ima pet mandata s mogućnosti šestog, HDZ i s ovim rastom ostaje na pet. Škorina lista ovdje bilježi blagi pad od 0,3 posto, ali još uvijek ima dva mandata s popularnosti od 10,7 posto. Ali dok se tjedan dana ranije lista koalicije Možemo borila za mandat u ovoj izbornoj jedinici sada su skočili na 6,6 posto i imaju siguran mandat koji ide Radi Borić. Most je porastao jednako, za dva postotna boda, pa sada imaju 6,2 posto i bore se za mandat. Tu šanse ima i centristička kolacija iako su trenutačno na 3,7 posto. </p><p>RTL je, za razliku od HRT-a, odmah pribrojio i granične mandate u konačni rezultat u ove četiri jedinice. Zato je teže uspoređivati. Ali je jasno da je borba tijesna. Koalicija oko SDP-a, prema RTL-ovu istraživanju, osvaja najviše saborskih mandata, 21. HDZ je na 20, Domovinski pokret na sedam. Platforma oko Možemo! ima tri, Most je na četiri i koalicija oko Stranke s imenom i prezimenom ima jedan mandat.</p><p>Ali i ove razlike u samo tjedan dana, pokazuju kako kampanja nekim daje bolje, nekima lošije rezultate. Bit će zanimljivo usporediti sve jedinice i hoće li HDZ nastaviti i u njima imati najveći rast. </p>