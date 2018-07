Usred dana ju gušio i pokušao silovati: Evo što mi je napravio

Vanessa Ursini (29) u srijedu ujutro šetala je svog psa na popularnoj stazi u gradiću u Americi kada ju je odjednom muškarac primio i odvukao u šumu nedaleko staze.

Foto: Facebook

Počeo ju je gušiti i udarati te joj je skinuo odjeću i zavezao ju užetom. Ipak, Vanessa se nije htjela samo tako predati i počela je vrištati i udarati napadača. Naposljetku se uspjela osloboditi i pozvati pomoć.

Foto: Facebook

Neki od prolaznika su ju čuli te su joj pomogli, a jedan od njih je čak uspio i uloviti napadača i zadržati ga do dolaska policije.

Uhićeni je Johnny Dewayne Harris (38), otprije poznat kao seksualni prijestupnik, te će biti optužen za seksualni napad i otmicu Vanesse Ursini. On je već 1999. osuđen na 15 godina zatvora jer je seksualno napao 15-godišnjakinju u Teksasu, a uhićen je ponovno 2016. nakon što je maloljetniku pokazao svoje golo tijelo.

Nakon uhićenja priznao je da je napao žrtvu tako što joj je stavio uže oko vrata i odvukao ju u šumu.

Vanessa je pak rekla da ga je vidjela i dan ranije na stazi te da se ponašao dosta čudno.

- Gušio me sleđa i odvukao u šumu, gdje mi je skinuo skoro svu odjeću. Nastavio me gušiti, a ja sam se borila kao luda i vrištala sam koliko sam mogla. Čak je i moja mala kujica pokušala pomoći. Lajala je i grizla ga je gdje god je stigla. Tada mi je zaprijetio da će me ubiti ako ne zašutim - ispričala je.

Foto: Facebook

U jednom trenutku izbila mu je naočale s glave.

- Zavezao me od vrata do zapešća i gležnjeva te rekao da će me pustiti, ali da prvo mora naći naočale. Pomislila sam da bi to mogao biti moj kraj, ali nisam se namjeravala prestati boriti. Uspjela sam nekako sjesti i otrčati do staze gdje sam srela neke bicikliste koji su mi pomogli, a jedan je čak i ulovio napadača - ispričala je Ursini.

Foto: Facebook

Prijatelji su pokrenuli GoFundMe kampanju bi pomogli Vanessi s medicinskim računom, a ona je pozvala sve da budu oprezni i spremni se zaštiti, čak i ako se usred bijela dana nalaze na mjestu za koje misle da je najsigurnije na svijetu.