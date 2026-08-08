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Foto: PROFIMEDIA
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'USTAŠE IDU NA DUNAV' Tajna operacija nakon Oluje: Jutro kad se Slobo us*ao od Hrvata

Piše Aleksandar Radić, vojni analitičar, Beograd,

NOVI EXPRESS Vojni analitičar iz Beograda rekonstruira operaciju Bedem, odgovor političkog i vojnog vrha SR Jugoslavije nakon goleme ofenzive Hrvatske vojske i saveznika u BiH

Vojni vrh u Beogradu nakon početka Oluje pokrenuo je operaciju Bedem, u kojoj je aktiviran dio snaga Vojske Jugoslavije (VS) i razmješten na pravce prema Hrvatskoj i BiH. Naziv je upućivao na defenzivni pristup. Miloševićev režim nije se namjeravao miješati u razvoj prilika na terenu, ali poduzete su mjere kao odvraćanje od eventualnog pokušaja Hrvatske da iskoristi priliku i “u hodu” izađe na Dunav.

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Komentari 108
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