'USTAŠE IDU NA DUNAV' Tajna operacija nakon Oluje: Jutro kad se Slobo us*ao od Hrvata
NOVI EXPRESS Vojni analitičar iz Beograda rekonstruira operaciju Bedem, odgovor političkog i vojnog vrha SR Jugoslavije nakon goleme ofenzive Hrvatske vojske i saveznika u BiH
Vojni vrh u Beogradu nakon početka Oluje pokrenuo je operaciju Bedem, u kojoj je aktiviran dio snaga Vojske Jugoslavije (VS) i razmješten na pravce prema Hrvatskoj i BiH. Naziv je upućivao na defenzivni pristup. Miloševićev režim nije se namjeravao miješati u razvoj prilika na terenu, ali poduzete su mjere kao odvraćanje od eventualnog pokušaja Hrvatske da iskoristi priliku i “u hodu” izađe na Dunav.