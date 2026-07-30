Krije li Petrovačka dola još žrtava iz Domovinskog rata?

U Petrovačkoj doli, lokalitetu na kojemu su u više od četiri godine pronašli i identificirali 38 osoba nestalih tijekom Domovinskog rata, nastavit će s istraživanjima jer postoje indicije da bi se tamo mogli naći posmrtni ostaci još žrtava, odlučila je to Vlada na sjednici. Više od 2000 koštanih fragmenata pronašli su na 17 metara dubine.

- Lokalitet Petrovačka dola najzahtjevnija je lokacija bez presedana u povijesti traganja za nestalim osobama iz Domovinskog rata. Posebno je izazovna jer je služila kao aktivno odlagalište otpada za Vukovar i širu okolicu - rekao je potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Do sada je od tamo uklonjeno oko 180 tisuća kubika otpada, uključujući i znatne količine azbesta. Za uklanjanje građevina na ulazno-izlaznoj zoni i reciklažnom dvorištu te izgradnji nove ulazno-izlazne zone Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurat će dodatna sredstva u ukupnom iznosu najviše do 1,146.250 eura s PDV-om.

- S obzirom na zahtjevnost lokacije, Vlada je do sada donijela više odluka, a polazište u donošenju svih odluka jest da Petrovačka dola nije više odlagalište otpada, nego masovna grobnica iz Domovinskog rata, odnosno mjesto prikrivanja zločina - poručio je Medved.

Republika Hrvatska, 35. godinu od početka oružane velikosrpske agresije, traga za još 1725 nestalih i smrtno stradalih za koje nije poznato mjesto ukopa. Od toga je 446 nestalih na području Vukovarsko-srijemske županije, odnosno 320 u gradu Vukovaru. Pitanje nestalih stoga je najdugotrajnija posljedica te najsloženije humanitarno, političko i etičko pitanje posljedica oružane velikosrpske agresije na RH, istaknuto je u obrazloženju odluke.

Sudsko-medicinskom obradom posmrtnih ostataka i DNK analizom identificirani su posmrtni ostaci 38 ljudi, hrvatskih branitelja i civila, većinom nasilno odvedenih u jesen 1991. na području Vukovara. Analizom konfiguracije masovne grobnice i konteksta stradanja identificiranih žrtava utvrdili su da je Petrovačka dola sekundarna, a moguće i tercijarna grobnica, odnosno da su posmrtni ostaci koji su tamo završili premješteni s više različitih primarnih lokacija.U ovom trenutku nije moguće predvidjeti završetak istraživanja, navedeno je, ali pretpostavka je kako će trajati još izvjesno vrijeme, tim više što recentne informacije prikupljene putem međuresorne suradnje, upućuju na mogućnost da se posmrtni ostaci nalaze i na dijelu ulazno-izlazne zone i reciklažnog dvorišta odlagališta "Petrovačka dola".