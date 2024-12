Ustavni suci održali su tajnu sjednicu: 'To je bilo legitimno, prevenirali su moguću krizu'

Ustavni suci održali su tajnu sjednicu kako bi zaštitili državu i spriječili moguću Ustavnu krizu. Postojeći ustavni suci, od kojih je desetorici njih istekao mandat, održali su sjednicu na Ustavnom sudu u noći s petka na subotu te su s deset glasova za i tri protiv usvojili izvješće o uočenoj pojavi neustavnosti i nezakonitosti zbog neizbora deset ustavnih sudaca.

Ustavni sud je na izvanrednoj sjednici odlučio da će dosadašnji sastav nastaviti djelovati sve do izbora novih sudaca. To znači, kako su objasnili da nije nastupila ustavna kriza niti je došlo do diskontinuiteta u radu Ustavnog suda.

No, sve su držali u strogoj tajnosti.

- Suci su bili u mandatu i sjednica je legitimna. Oni su, da pojasnimo, sebi produljili mandat s odgodnim uvjetom. To znači da kojim slučajem nisu izabrani novi suci, njih deset bi ostalo na dužnosti do imenovanja novih sudaca. Ustavni sud je time prevenirao moguću ustavnu krizu da kojim slučajem novi suci nisu izabrani. No, kako su izabrani to se neće ostvariti - rekao je Mato Palić, ustavni stručnjak te dodao da održavanje sjednice ukazuje da se dogodilo nešto što je u političkom i pravnom slučaju nimalo bezazleno.

Suci, dodaje, izvješća rade samo kada je nešto ozbiljno i može se na internetskim stranicama suda naći samo par takvih izvješća.

Ustavni sud je, naime, imao u vidu odredbu Ustava prema kojoj mandat ustavnim sucima traje osam godina i iznimno se može produljiti za šest mjeseci, ali je imao u vidu i ostale odredbe Ustava, prvenstveno ustavnu obvezu Hrvatskog sabora da izabere ustavne suce i time omogući funkcioniranje ključnog ustavnog tijela. Isto tako imao je u vidu odredbe Ustava prema kojem je vladavina prava, višestranački demokratski sustav i temeljna prava i slobode su temeljne vrednote ustavnog poretka i služe za tumačenje samog Ustava.

S obzirom na to da je Ustavni sud čuvar Ustava i da jamči primjenu i poštivanje Ustava, Ustavni sud bio je, kako su objasnili, prisiljen iz nužde protumačiti Ustav kao cjelinu i radi sprječavanja ustavne krize omogućiti privremeno nastavak rada dosadašnjem sazivu sve do donošenja odluke Hrvatskog sabora o imenovanju sudaca, kako se može čuti.

Na kraju su zaključili da ako Sabor na jučerašnjoj sjednici imenuje nove ustavne suce - da to usvojeno izvješće neće uputiti Hrvatskom saboru. Troje od trinaest sudaca Ustavnog suda koji su bili protiv tog izvješća su Andrej Abramović, Lovorka Kušan i Goran Selanec. Sanja Barić, stručnjakinja za Ustav nije htjela komentirati spomenutu sjednicu.

- Što je bilo bilo je, imamo nove suce, imamo novi Ustavni sud i presretni smo. Izbjegli smo metak za dlaku jer je u subotu, primjerice, Zagreb mogao pogoditi katastrofalni potres ili neka druga elementarna nepodoba pa se na kraju ne bi moglo glasati. Političko nadmetanje nikada ne smije dovesti do ovoga što se dogodilo. SDP cijelo vrijeme govori da Andrej Plenković ne smije raditi što god hoće i legitimno se boriti protiv toga u širokom spektru političkih tema, ali ova priča ne spada u taj spektar. No, odgovorno je što su na kraju suci izabrani- rekla je Sanja Barić, stručnjakinja za Ustav.