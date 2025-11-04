Ustavni sud BiH odbacio Dodikovu žalbu na osuđujuću presudu i smjenu

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u utorak je odbacio apelaciju Milorada Dodika koji je pred tim tijelom pokušao osporiti presudu kojom ga je Sud BiH osudio na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obnašanja dužnosti u tijelima vlasti.

Bivši predsjednik RS-a i njegova obrana žalbu su uputili uz obrazloženje kako on nije imao pravo na pravično suđenje, no Ustavni je sud zaključio kako su takve tvrdnje neutemeljene.

Pravomoćnom presudom Suda BiH iz lipnja Dodik je proglašen krivim za nepoštivanje odluka visokog predstavnika za BiH što je u toj zemlji kazneno djelo.

Jednogodišnju kaznu zatvora zamijenio je novčanom uplativši za to kaznu od 36,5 tisuća konvertibilnih maraka (18,6 tisuća eura), a nakon pravomoćnosti presude Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) na temelju odredbi izbornog zakona oduzelo mu je mandat predsjednika Republike Srpske.

Dodik je apelaciju Ustavnom sudu BiH uputio i zbog te odluke SIP-a.

Nakon odluke Ustavnog suda BiH otklonjene su i sve dvojbe o tome hoće li 23. studenog po odluci SIP-a biti provedeni prijevremeni izbori za predsjednika RS.

Dodik je iscrpio sve mehanizme žalbe u svojoj državi, no njegovi su odvjetnici najavili kako će cijeli predmet sada iznijeti pred Europski sud za ljudska prava (ECHR) u Strasbourgu.

Njihova je teza kako visoki predstavnik Christian Schmidt nije imao pravo nametati izmjene kaznenog zakona kao i da je Dodik djelovao sukladno ustavu RS kada je potpisao ukaz o stupanju na snagu zakona koje je Schmidt prije toga poništio.

Iz Tužiteljstva BiH u utorak su potvrdili kako su obustavili ranije pokrenutu istragu protiv Dodika zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ugrožavanja ustavnog poretka BiH.

Ta je odluka donesena nakon što je parlament RS-a na Dodikov zahtjev poništio zakone donesene ranije ove godine kojima su pokušalo blokirati djelovanje državnih pravosudnih tijela i policijskih agencija na teritoriju tog entiteta.

Poništavanje tih neustavnih zakona čije je donošenje također on potaknuo uslijedilo je nakon njegova dogovora s američkom administracijom koja mu je zauzvrat ukinula sankcije.

Zajedno s Dodikom zbog donošenja spornih zakona osumnjičeni su i sadašnji predsjednik parlamenta RS Nenad Stevandić te bivši entitetski premijer Radovan Višković. Prekinuta je i istraga protiv njih dvojice.