Nakon što je proteklih mjesec dana procedura izbora predsjednika Vrhovnog suda predmet prijepora vladajućih i predsjednika države Zorana Milanovića, danas je Ustavni sud ocijenio kako je Zakon o sudovima, kojim se propisuje ta procedura, u skladu s Ustavom. Zahtjev za ocjenom suglasnosti podnijeli su Dario Juričan te odvjetnice Jadranka Sloković i Sandra Marković.

Naime, Zakon o sudovima propisuje proceduru izbora predsjednika Vrhovnog suda, a izmjenama 2018. godine uvela se obveza prijave kandidata na javni poziv Državnog sudbenog vijeća, kao prvi korak u imenovanju od strane predsjednika Republike, koji od svih kandidata odabire jednog i predlaže ga Saboru na potvrđivanje. Podsjetimo, Milanović nije prihvatio nijednog kandidata koji se javio na javni poziv već je predložio svoju kandidatkinju Zlatu Đurđević. No, ona nije prošla proceduru javljanja na javni poziv, što je prema Zakonu o sudovima dužna. HDZ je, stoga, taj njegov prijedlog odbio staviti na dnevni red sjednice Sabora. Predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, vratio mu je zato prijedlog na doradu. Ali, obzirom da je rok za javljanje na javni poziv već prošao, nije jasno kako bi ga doradio, osim da se raspiše novi poziv. Vladajući su Milanoviću poručili kako prijedlog koji je uputio nije u skladu sa Zakonom. Milanović se pak, s druge strane, poziva na Ustav i svoju izravnu ustavnu ovlast predlaganja kandidata za predsjednika Vrhovnog suda i smatra da zbog toga kandidat kojeg on predlaže ne mora proći javni poziv propisan, ponavljamo još jednom, Zakonom.

- Ustavni sud u bitnom je zaključio da taj javni poziv ni u čemu ne ugrožava ustavni položaj predsjednika Republike niti dovodi u pitanje njegovu ustavnu ovlast, kao jedinog predlagatelja predsjednika Vrhovnog suda. Bez prijedloga predsjednika Republike, Sabor ne može izabrati predsjednika Vrhovnog suda. Smatramo da taj Zakon nije protivan Ustavu, pogotovo u odredbi o diobi vlasti koja ukazuje da vlasti moraju međusobno surađivati - rekao je predsjednik Ustavnog suda, Miroslav Šeparović, nakon sjednice.

Ovakva odluka donijeta je za s devet glasova za, dodao je, te četiri protiv.

- S tim da su četiri suca najavila izdvojeno mišljenje, ali je četvero njih najavilo i izdvojeno podupiruće mišljenje u kojem će dodati još neke argumente u prilog da je naša odluka u skladu s Ustavom i zašto su glasali za tu odluku - rekao je.

Na pitanje može li Zoran Milanović uputiti prijedlog kanidata za predsjednika Vrhovnog suda bez procedure propisane Zakonom, dakle bez javnog poziva i mišljenja opće sjednice Vrhovnog suda, Šeparović je naglasio da ne može.

- Predsjednik Republike mora pribaviti mišljenje opće sjednice Vrhovnog suda i saborskog Odbora za pravosuđe za sve kandidate koji su se prijavili na javni poziv. To mu služi da izabere kandidata za kojeg on smatra da je najbolji. On nije vezan tim mišljenjem, može izabrati bilo kojeg kandidata, ali od onih koji su se javili na javni poziv - rekao je.

Što sad dalje?

- Mi nismo ulazili u nikakve političke razmirice između njih i njihove odnose. Mi smo ocjenjivali Zakon i rekli da naš Ustav kako je koncipiran zahtjeva suradnju vlasti i da bi taj postupak trebalo okončati u rokovima koji su propisani Zakonom, a to je najkasnije do isteka mandata sadašnjem predsjedniku Vrhovnog suda. Svojevrsna blokada koja bi mogla nastati, ne bi bila primjerena demokratskoj zemlji i apeliramo da se to otkloni - rekao je.

Istaknuo je kako rješenje i u toj situaciji postoji - ako se do tad ne izabere novi predsjednik Vrhovnog suda, onda zamjenik sadašnjeg preuzima dužnost dok se ne izabere novi.

Upitan može li se sada raspisati novi javni poziv, kad Zakon to ne predviđa, predsjednik Ustavnog suda pojasnio je kako

- To što u Zakonu ne postoje rokovi u kojem se mora tražiti mišljenje ni u kojem predsjednik mora predložiti kandidata, kao ni u kojem Sabor mora prihvatiti kandidata, ne znači da taj postupak ne treba provesti, najkasnije do isteka mandata sadašnjeg predsjednika Vrhovnog suda - rekao je.

I SDP-ov Arsen Bauk podnio je zahtjev za ocjenom Ustavnosti, ali nisu ga stigli raspraviti jer ga je uputio, kaže Šeparović, tek jučer.

- Taj zahtjev je vrlo zanimljiv, ali nije bilo vremena. On je u svom prijedlogu iznio nešto novo što do sad nitko nije iznio, a to je da su ovim zakonom date Uredu predsjednika ovlasti koje zakonodavac ne smije davati nego jedino predsjednik svojom odlukom. O njemu ćemo odlučivati naknadno, ali teoretski to neće promijeniti stvar - dodao je.

Podsjetimo, nacrt odluke prema kojoj se predsjednik države pri predlaganju kandidata za predsjednika Vrhovnog suda dužan držati javnog poziva i za predsjednika najvišeg suda predložiti nekoga od kandidata koji su se javili na javni natječaj Državnog sudbenog vijeća već je bio pripremljen

Na javni poziv prijavile su se tri osobe, sadašnji predsjednik Vrhovnog suda, Đuro Sessa, odvjetnik Šime Savić i odvjetnica Lidija Horvat, koja je u međuvremenu ipak povukla kandidaturu.

Milanović je sve tri kandidature odbio i predložio Hrvatskom saboru profesoricu zagrebačkog Pravnog fakulteta Zlatu Đurđević. No, predsjednik Sabora, Gordan Jandroković Milanovićev je prijedlog odbio uvrstiti u saborsku proceduru kao nezakonit.

U petak je Sabor potvrdio mišljenje Odbora za Ustav da Jandroković nije pogriješio kada je zatražio od Milanovića da dopuni odluku o izboru Zlate Đurđević. Na to je Milanović reagirao tvrdnjom da je u Saboru grčevitom obranom statusa quo i nedodirljive sudačko pravosudne klike nastavljena HDZ-ova opstrukcija promjena u hrvatskom pravosuđu.