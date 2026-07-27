Usvojen plan za gospodarenje otpadom Splitsko-dalmatinske županije: Lećevica prioritet...

Skupština Splitsko-dalmatinske županije usvojila je u ponedjeljak Plan gospodarenja otpada za razdoblje 2024. do 2029. godine kojim je predviđen završetak izgradnje Centra u Lećevici, a ne bude li do tog roka završena njegova izgradnja razmotrit će se mogućnosti za povećanje kapaciteta aktivnih odlagališta. Plan je glasovanjem poduprlo 26 vijećnika, dok ih je 13 bilo suzdržano. U sklopu Centra u Lećevici planira se odlagalište za neopasni otpad na prostoru od 10,3 hektara površine, kapacitet odlaganja od 33.000 tona građevnog otpada godišnje te postrojenje za mehaničko-biološku obradu 110.000 tona komunalnog otpada. Planirana je i izgradnja šest pretovarnih stanica - na Hvaru, Visu, Braču, te u Splitu, Sinju i Zagvozdu.

Anđela Dželalija iz tvrtke Alfa Atest, koja je izradila Plan za gospodarenje otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji, izvijestila je da je na području Splitsko-dalmatinske županije bilo evidentirano 108 "divljih" odlagališta od kojih je 21 sanirano.

"Planom za gospodarenje otpadom definirano je kako postojeći sustav gospodarenja otpadom u Splitsko-dalmatinskoj županiji ne zadovoljava potrebe te je nužno poduzeti mjere da bi se taj sustav unaprijedio", naglasila je Dželalija. Dodala je da je u lokalnim jedinicama samouprave postoji interes za dodatnu izgradnju reciklažnih dvorišta.

Oporbeni vijećnici u raspravi su kritizirali HDZ-ovu vlast što godinama obećava završetak izgradnje Centra za gospodarenje otpadom u Lećevici, ali to nije realizirano.

Vijećnik SDP-a Arsen Bauk rekao je da bi se taj centar moglo zvati "mećevica" ili "nećevica".

Vijećnik liste stranke Centar Bojan Ivošević upozorio je da će građani zbog nesposobnosti HDZ-ove vlasti plaćati odvoženje smeća iz Splita. "Kad se Karepovac zatvori, naše će se smeće voziti stotinama kilometara u Šibenik i zadarsko zaleđe. Svaki taj kilometar platit će građani," kazao je.