Bačić o spremnicima za otpad na Trgu u ZG-u: 'Treba vidjeti jesu li se usuglasili sa Zavodom'

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u ponedjeljak je komentirao postavljanje podzemnih spremnika za otpad na Trgu bana Josipa Jelačića rekavši da za njihovo postavljanje treba dobiti suglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Istaknuo je kako postavljanje podzemnih spremnika za odlaganje miješanog komunalnog otpada ili plastike ili papira nije propisano prostorno-planskom dokumentacijom, odnosno generalnim planom Grada Zagreba, niti urbanističkim planovima i da to Grad mora propisati vlastitom odlukom iz domene komunalnog gospodarstva.

"Mi smo Pravilnikom o jednostavnim građevinama propisali da je za takve jednostavne građevine potrebno donijeti rješenje i imati suglasnost za postavljanje takvih spremnika. Međutim, to izdaje Grad sam sebi. Dakle, nadležna jedinica lokalne samouprave u čijoj je nadležnosti izdavanje građevinskih dozvola izdaje i tu potvrdu za taj projekt i te spremnike koji su postavljeni na Trgu bana Jelačića. No, ono što je u tom projektu važno, s obzirom da se radi o zaštićenoj povijesnoj cjelini Grada Zagreba, suglasnost za taj projekt, za izgled, za lokaciju, sve treba usuglasiti sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture", pojasnio je Bačić.

Dodao je da Grad treba pitati jesu li odluku o postavljanju spremnika na središnjem zagrebačkom trgu usuglasili sa Zavodom, "ali s obzirom na lokaciju koja je odabrana za postavljanje podzemnih spremnika uz rješenje kojim se odobrava sukladno Pravilniku o jednostavnim građevinama, sastavni dio tog rješenja je i suglasnost konzervatora, odnosno Zavoda za zaštitu spomenika kulture".