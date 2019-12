'Utakmica će biti tijesna sve do kraja, moram dati sve od sebe'

Dok se u Karlovcu Kolinda Grabar Kitarović predstavljala biračima za drugi krug, u petak navečer Zoran Milanović došao je u Osijek podružiti se s građanima u neformalnom druženju. Došao je na glavni osječki Trg Ante Starčevića gdje su ga dočekali Biljana Borzan i čelnici gradskog SDP-a ali i brojni građani koji su se sa Milanovićem poželjeli fotografirati i razmjeniti par riječi.

Očekivano, uz masu srdačnih pozdrava koje je dobio od svojih simpatizera, mogao se začuti i koji uvredljivi povik onih kojima on nije politički izbor no, to Milanovića nije omelo da porazgovara baš sa svakime tko mu je prišao. Na pitanje zašto je došao prvo baš u Osijek, nakon božićnih blagdana, rekao je da je Osijek jedan od najvećih hrvatskih gradova i da je to dovoljno dobar razlog. Rekao je i kako je zadovoljan rezultatima prvog kruga izbora u Osijeku.

- U drugom krugu to će biti potpuno nova utakmica i vjerujem da će ljudi izabrati modernu, otvorenu Hrvatsku. Utakmica će biti tijesna i napeta do samog kraja i lošu vlast, na žalost, nekada biraju ljudi koji ne izađu na izbore. Ovu utakmicu počeo sam duboko iz svlačionice, iz tuš kabine, a sada igram u šesnaestercu ali to nije jamstvo da ću zabiti gol, prema tome moram dati sve od sebe - rekao je u sportskom žargonu Milanović dodajući kako nije zabrinut činjenicom da predizbornu kampanju Kolinde Grabar Kitarović preuzima Milijan Brkić.

Istaknuo je kako se u njegovoj kampanji ništa bitno neće promijeniti narednih dana, da će u svojim nastupima i dalje ukazivati na hrvatske probleme, ono što ju koči. Istaknuo je kako nije fokusiran na to da bilo čime osvaja Škorine glasače jer je svjestan da oni mogu glasati za njega jednako kao i za Kolindu, jer u izborima i politici nema pravila u tom smislu.

- Odazvat ću se televizijskoj debati sa protukandidatkinjom koja je najavljena za ponedjeljak, na nju sam spreman odavno, ali Grabar Kitarović još nije rekla da li će na nju doći. Moja dužnost, pa i načelo, je sudjelovanje u debati, to je način na koji ja funkcioniram. Nikakva fantastična obećanja, ja sa odraslim ljudima razgovaram o stvarnim temama, nikakve bajke koje nude HDZ, Kolinda, Milan Bandić i ta ekipa koja Hrvatsku guši - rekao je Milanović komentirajući također izjave Kolinde Grabar Kitarović u Karlovcu koja je pozvala birače da glasaju "za pravu Hrvatsku".

- Prava Hrvatska je njihova HDZ-ova Hrvatska u kojoj je ona stasala, dobijala kadite bez kamata dok su drugi morali bježati, prodavati svoju imovinu. Za mene je prava Hrvatska nešto drugo; otvorena, znatiželjna, svjesna svoje povijesti, jedan zreo, trezven, samosvjestan put Hrvatske u neposrednu budućnost. Zadnji smo u europskoj uniji po korištenju fondova, zadnji; to ponavljam danima i čekam da me netko demantira. To nije odgovornost ni moja, ni kralja Petra Karađorđevića, ni Tita i Tuđmana; to je odgovornost ove vlade - kazao je Milanović dodajući kako je tvrdnja da je njegova vlada dovela Hrvatsku u dugove čisto podmetanje.

- Moja je vlada spasila Hrvatsku od dužničke propasti. To je jedina istina. Moja Vlada je naslijedila ogroman dug koji je nagomilala vlada u kojoj su bili Plenković i Kitarović, preuzeli smo zemlju u ogromnoj financijskoj krizi, sa ogromnim kamatama na dug, sa javnim dugom preko 65 posto koji nam je ostavila plenkovićeva vlada. Ta gospoda već tjednima ponavljaju tu priču koja nije istinita i zato bih volio da se Kitarović pojavi u toj debati da konačno malo o tome popričamo.

Lako je bilo suočiti se samnom preko ostalih kandidata ali sada bi ona bila jedan na jedan. To je pravi način da se razgovara o stvarima koje čak i nisu predsjedničke ovlasti ali pokazuju znanje, širinu, obrazovanje, karakter, sve ono u čemu sam ja ipak bolji od Kitarović. Ja sam uvjeren da me predsjednička dužnost neće zaludjeti, da ću ostati trezven, priseban i na kraju predvidiv, što je jako važno; predsjednica je nepredvidiva, njeno ponašanje je fanatično, čudno, nepredvidivo - kazao je Milanović dodajući kako vjeruje da može privući više glasova u drugom krugu i pozvao je birače da ne vjeruju predizbornim anketama jer one nisu realne i zavaravaju ljude.

- Trebat ću svaki glas, svaki komadić vjere i povjerenja koji mi ljudi mogu dati, a onda vjerujem da je pobjeda realna i da ću ići do kraja - zaključio je.

