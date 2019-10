'Utjecaj na svjedoke bio bi razumljiv da žive u istoj kući'

Nijedan od osumnjičenika za grupna silovanja djevojke u Dalmaciji nije u svojoj obrani rekao da se smatra krivim. Kako neslužbeno doznajemo, navodno dokazni materijal u slučaju sadrži fotografije i audio snimku.

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru potvrdilo je za Telegram da su sva petorica mlađih punoljetnika, koji su jučer završili u istražnom zatvoru zbog sumnji da su se godinu dana seksualno iživljavali nad maloljetnicom iz okolice Zadra, prijavljeni za spolni odnos bez pristanka sa svojom žrtvom. Samo jedan od njih, također je potvrđeno Telegramu, prijavljen je za silovanje.

Skrivena iza zatamnjenih stakala službenog policijskog terenca, petorica punoljetnika privedena su u četvrtak popodne u istražni zatvor, dok je rodbina jednog od njih vikala na okupljene novinare prijeteći “da će se istina pokazati”. Dvojica preostalih, koji su maloljetni, čekaju ispitivanje koje će, kako neslužbeno doznajemo, biti u ponedjeljak. Iako je sudac istrage Ivan Marković prvobitno odlučio kako će se osumnjičeni za zločin, koji je zgrozio Hrvatsku, braniti sa slobode uz neke mjere opreza, Izvanraspravno vijeće je nakon žalbi to preinačilo.

- Svaka odluka suda podložna je kontroli putem žalbe. Žalbeno vijeće je utvrdilo nešto drugačije od suca istrage - rekao je u petak glasnogovornik zadarskog suda Hrvoje Visković. Izašao je pred zgradu suda nakon što su se povukli malobrojni prosvjednici okupljeni pred sudom.

Sudac Marković se, nakon što je donio odluku o puštanju privedenih da se brane sa slobode, povukao na bolovanje i zatražio zaštitu policije zbog prijetnji koje su mu stizale.

Inače, istragu ne vodi sudac, nego je za nju zadužen nadležni državni odvjetnik.

- S obzirom na to da je sudac istrage na bolovanju, to ne znači ništa. Istragu će voditi državni odvjetnik, nema potrebe za novim sucem - rekao je glasnogovornik suda i dodao kako misli da će Marković podnijeti prijavu protiv nepoznate osobe zbog plasiranja informacija u javnost. Osumnjičenici će u istražnom zatvoru biti zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, no koliko dugo, još se zna.

- Možda mjesec dana, možda manje, možda dulje. To ovisi o dinamici njihova ispitivanja - rekao je Visković i dodao kako je tek zakazan termin za ispitivanje žrtve. Boris Grgić, odvjetnik jednog od osumnjičenih, smatra da odluka o istražnom zatvoru nije u skladu sa zakonom i dosadašnjom sudskom praksom.

- Opasnost od utjecaja na svjedoke bila bi razumljiva da žive u istoj kući, da su susjedi, da je izvjesnost da će se susretati... Ovdje postoji samo apstraktna mogućnost koja je spriječena mjerama opreza - kaže Grgić.

U vijeću im je sjedila vješta i iskusna sutkinja

Žalbu tužiteljstva da zatvore osumnjičenike za silovanje usvojilo je vijeće u kojemu su bili suci Enka Moković, Marijan Bitanga i Boris Babić. Moković radi na Kaznenom odjelu i poznata je po procesima ratnih zločina. Sudila je dilerima, ali odbila suditi Ani Magaš jer je znala obitelj. Možda će suditi i mladićima.

Zbog zaštite identiteta žrtve nismo omogućili komentare pod tekstovima o ovom slučaju. Hvala vam na razumijevanju.