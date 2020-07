Utopio se u Rijeci: Bacili su prijatelja u more, policija tereti muškarca (38) za smrt iz nehaja

Mladi rukometaš Antonio Vozila, koji je pomogao nesretnika izvući iz mora, ispričao nam je kako su muškarca prijatelji prisilno bacili u more. Dok je davao iskaz, Antoniju su dobacivali neprimjerene komentare

<p>Riječka policija je objavila u četvrtak kako su dovršili kriminalističko istraživanje nad muškarcem (38) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela prouzročenje smrti iz nehaja.</p><p>- <em>Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđena je sumnja da je 38-godišnjak u utorak, 30. lipnja oko 18.20 sati na plaži na Pećinama u Rijeci iz nehaja prouzročio smrt 42-godišnjeg hrvatskog državljanina. Unatoč pruženoj pomoći 42-godišnjak je nažalost preminuo. Zbog počinjenja kaznenog djela prouzročenje smrti iz nehaja, 38-godišnjak je kazneno prijavljen mjerodavnom državnom odvjetništvu i predan pritvorskom nadzorniku. Osumnjičeni 38-godišnjak te još dvoje hrvatskih državljana u dobi od 35 i 37 godina su prekršajno sankcionirani zbog počinjenja prekršaja iz domene Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira</em> - objavila je policija.</p><p>Podsjetimo, muškarac se u utorak utopio na plažici Križić u Rijeci. </p><p>Mladi rukometaš Antonio Vozila, koji je pomogao nesretnika izvući iz mora, ispričao nam je kako su muškarca prijatelji prisilno bacili u more.</p><p>- Kako to svakodnevno činim, nakon treninga otišao sam na more radi rekuperacije. Dolaskom na malu, stjenovitu plažu uočio sam četvoricu muškaraca i jednu ženu, starih 40-tak godina, i bili su jako pijani. Stajao sam sa strane i najednom uočio kako ista ekipa jednog od prijatelja nasilno vuče prema moru. Primili su ga pod ruke i spuštali po škalama prema vodi. Vidjelo se da se nije htio kupati, no oni su ga bacili u duboko more. Teren je loš i okružen stijenama. Nekoliko sekundi nakon toga čovjek je izronio i kratko zaplivao, no onda sam uočio kako njegovo beživotno tijelo pluta, okrenuto licem prema vodi. Odmah sam skočio u pomoć i krenuo izvlačiti čovjeka na kopno. Pomagali su i ti muškarci, no spašavanje je bilo jako teško jer čovjek nije pokazivao znakove života i bilo ga je teško izvući na kopno jer tu je more duboko, nema plićaka. Kada smo ga izvukli, okrenuli smo ga na bok, nije imao puls, a prijateljica je nazvala Hitnu pomoć i policiju - prepričao je tragično utapanje Antonio.</p><p>Hitna ga je pokušala reanimirati, no nesretniku nije bilo pomoći. Ubrzo je stigla i policija, a dok je spasilac Antonio davao iskaz, razuzdana ekipa dobacivala mu je neprimjerene komentare.</p>