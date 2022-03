Utučena Marina Lovrić Merzel u Remetincu bi mogla ostati sve do pravomoćnosti presude

Vidno utučena bila je bivša sisačko-moslavačka županica Marina Lovrić Merzel kad su je u utorak poslijepodne dovezli u zagrebački zatvor nakon što je zbog korupcije, pranja novca i krivotvorenja službene isprave nepravomoćno osuđena na sedam godina zatvora. Lovrić Merzel nije očekivala takav rasplet suđenja koje je trajalo gotovo četiri godine.

Bivšoj SDP-ovki, koju su iz stranke izbacili 2014., nekoliko mjeseci nakon njezina uhićenja, u izrečenu kaznu se uračunava i pet mjeseci koje je provela u istražnom zatvoru. Kako je već bila u Remetincu, dobro je upoznata sa zatvorskim pravilima i kućnim redom koja su se, zbog pandemije korone, ipak malo izmijenila.

Ona će prvo dva-tri dana provesti u karanteni kako bi se provjerilo je li pozitivna na COVID-19. Ako se utvrdi da nije zaražena, najvjerojatnije neće biti sama u ćeliji jer je Remetinec prebukiran te će je smjestiti u veliku zajedničku sobu u desetom odjelu.

Ako ne bude tražila da se odmah uputi na izdržavanje zatvorske kazne, a vjerojatno neće jer će se, po svemu sudeći, žaliti na nepravomoćnu presudu, do daljnjeg će ostati u Remetincu. Znači kao i Nadan Vidošević. On je nepravomoćno osuđen na osam godina zatvora i nije zatražio da odmah ide na odsluženje kazne, nego na žalbi Visokom kaznenom sudu radi u Remetincu, u kojemu će ostati do pravomoćnosti presude.

U slučaju da Marina Lovrić Merzel ipak odluči odmah krenuti na izdržavanje kazne, prvo će na mjesec-dva u Centar za dijagnostiku u Remetincu, koji obavlja poslove medicinske, socijalne, psihološke, pedagoške i kriminološke obrade zatvorenika u svrhu njihove klasifikacije, predlaganja donošenja orijentacijskog programa izvršavanja kazne zatvora i predlaganja kaznenog tijela u kojemu će zatvorenik izdržavati kaznu zatvora.

Bude li pravomoćno osuđena ići će u Požegu

Izvjesno je da će, ako bude pravomoćno osuđena, zatvorsku kaznu služiti u Kaznionici u Požegi. U njoj kaznu izdržavaju ili su je odslužile sve "poznatije" zatvorenice, među kojima je Ana Magaš, osuđena na tri i pol godine zatvora zbog ubojstva supruga Lucijana 2005. Tamo je i Chiara Pašić, koja izdržava 33 godine zbog ubojstva trogodišnjeg sina Denisa. Njezina majka se svojedobno požalila Jutarnjem kako Chiara u zatvoru nema nijednu prijateljicu jer se čedomorstvo tamo ne oprašta.

U Požegi je i Nuša Bunić (23), kojoj je Vrhovni sud povisio kaznu s 12 na 14 godina zatvora zbog ubojstva bivšeg dečka Nikole Tureka (30) iz 2017. Od srpnja 2021. u jedinoj kaznionici za žene u Hrvatskoj 15-godišnju zatvorsku kaznu za ubojstvo sestre Jasmine Dominić, koju je, prema presudi, ubila tijekom ljeta 2000., a zatim njezino tijelo držala u zamrzivaču 19 godina, služi i Smiljana Srnec

