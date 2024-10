Utvrdili da je bizon, ali ne koji i odakle je! Vlasnik: 'Kupljen je u Češkoj, ali zapravo u Austriji'

Da, imam bizone. Ne znam koja je točno vrsta bizona, je li američki ili europski, potvrdio je vlasnik bizona Mario Brkljačić za 24sata. Njegovi bizoni trenutno se nalaze na velebitskim pašnjacima, a za sve, kako tvrdi, ima dokumentaciju. Objasnio je da je ih je kupio u Češkoj na farmi koja drži njih stotinjak. Rekao nam je da tijekom kupnje nije znao da je to strogo zaštićena životinja u Europi koje ima vrlo malo u prirodi.

- Nisu nas tražili nikakvu posebnu dokumentaciju. Sve institucije znaju da imamo bizone jer smo ih prijavili. Kod nas su od tri do četiri mjeseca, a trenutno ih držimo ovako iz zabave. Ne znamo što ćemo točno s njima u nekoj bližoj budućnosti. Inače imamo OPG i veliki smo avanturisti pa uvijek želimo imati što čudnije životinje - rekao je Brkljačić te napomenuo kako im nitko nije radio probleme tijekom uvoza i da su čekali mjesec dana da oni stignu na Velebit.

Iako vlasnik Brkljačić tvrdi da su institucije upućene u njegovo držanje, oni su nam na prvi upit rekli da ne znaju ništa o tome. Na putovnicama i dozvolama koje nam je ustupio vlasnik goveda, putovnicu za bizone izdalo je Ministarstvo poljoprivrede, koje tvrdi da ne zna ništa o bizonima jer se ne bavi zaštićenim vrstama. Na putovnici jasno stoji da je riječ o pasmini bizon i da je podrijetlo države Austrija. Iz Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kazali su nam da bizona u Hrvatskoj nije bilo stoljećima. Potvrdili su nam da bizoni Maria Brkljačića imaju markice koje, kako su nam rekli, izdaje Ministarstvo poljoprivrede.

Vlasnik bizona nam je rekao da je na putovnicama navedena Austrija kao država podrijetla jer graniči s Češkom u kojoj se nalazi farma s koje je kupio bizone. Zvali smo i farmu u Češkoj, no oni nam nisu htjeli odgovoriti na pitanja.

Da velebitskim pašnjacima šeću ne dva, nego tri bizona, prvi nam je potvrdio Mario Šaban, ravnatelj Parka prirode Velebit. On je, kako nam je rekao u telefonskom razgovoru, posjetio vlasnika životinja o kojima pišemo.

Rekao je da vlasnik već godinama drži krave i bikove na rubnom kraju PP-a Velebit.

- Nisam gledao točno u dokumentaciju, ali sam vidio da je ima. Ima tri bizona, ne znam koje točno - dva puta je potvrdio ravnatelj na naše pitanje jesu li to stvarno bizoni.

Iz Državnog inspektorata kratko su nam telefonski rekli da istražuju slučaj, ali misle da je fotografija "namontirana".

- Teško je sa sigurnošću reći o kojoj je životinji točno riječ, ali prema fotografiji je najsličniji europskom bizonu - kazao nam je Ivan Vlahek iz Zavoda za uzgoj životinja i stočarsku proizvodnju.

Podsjetimo, naš čitatelj u ponedjeljak je fotografirao dva neobično velika goveda na jednom od pašnjaka na Velebitu među kravama.

Europski bizon je strogo zaštićena životinja koja je početkom 20. stoljeća gotovo izumrla. Povijesno je naseljavao šumska područja diljem Europe, no danas ih najviše ima u prirodnim rezervatima. No i dalje malo. Preferiraju šume s otvorenim prostranstvima gdje mogu pasti. Mogu biti visoki gotovo dva metra, a mužjaci težiti i nešto manje od jedne tone. Stručnjaci i institucije nisu se mogli dogovoriti o kojoj bi životinji bila riječ - biku ili strogo zaštićenom europskom bizonu. No sve je upućivalo na to da je ipak riječ o strogo zaštićenom europskom bizonu.

- Vidio sam bizona koji je ležao na travi uz kravice. Pa je li moguće da sad i oni hodaju Velebitom - zapitao se naš čitatelj koji je fotografirao neobično veliko govedo na ispaši na Velebitu.

- Bizon nije strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj. U Hrvatskoj se bizon smatra stranom vrstom – on se ne nalazi popisu Pravilnika o crnoj i bijeloj listi stranih vrsta (NN 13/2024), odnosno niti na Prilogu I. Crna lista (koji predstavlja invazivne vrste s kojima su zabranjene bilo kakve radnje), niti na Prilogu II. Bijela lista (koji predstavlja strane vrste čiji je uzgoj i trgovina dopušten bez dopuštenja Ministarstva zaštite okoliš i zelene tranzicije). Na predmetnoj lokaciji nalaze se 3 bizona za koja posjednik posjeduje urednu dokumentaciju i isti su dovezeni iz Austrije (kontrolirani uzgoj) te isto udovoljavala svim odredbama propisa o zdravlju životinja. Jednako tako veterinarska dokumentacija životinja zadovoljavaju sve propise za premještanje takvih životinja - kazali su nam iz Državnog inspektorata. Iako su iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izdali putovnicu za bizona, kazali su nam da nisu nadležni.

- Na prvu bih odmah rekao da je bizon kad vidim fotografiju, sad koja točno vrsta to je pitanje. Fotografija nije najbolje kvalitete da bi se točno mogla odrediti vrsta ovoga goveda. Čini mi se da se na fotografiji vidi i markica pa pretpostavljam da je riječ o kravi koja zbog ovoga kuta snimanja i boje krzna malo nalikuje na bizona. Bizoni se inače drže u strogo kontroliranim uvjetima i teško je da ga bilo tko, osim ZOO-a i rezervata, može držati. I to zato što mu treba osigurati apsolutno sve uvjete. Također, nisam siguran tko bi se usudio 'podmetnuti' ovu zaštićenu i ugroženu životinju u uzgoj. Ipak, postoje institucije koje kontroliraju svako govedo. Trebale bi i ovo. Tako da je vjerojatno riječ o kravi. No ni to ne mogu reći sa sigurnošću. Nisam siguran koja je ovo životinja - rekao nam je tada Ivan Cizelj, ravnatelj zagrebačkog Zoološkog vrta kada je vidio prvu fotografiju.

Isti dan smo odmah upitali i Nacionalni park Velebit te Park prirode Velebit znaju li oni nešto o misterioznoj životinji koja se nalazi na ispaši na Velebitu. Iz NP-a Velebit isprva nisu znali o čemu je riječ. Rekli su da je možda riječ o francuskom biku. Nisu bili sigurni pa su se raspitali s vlasnikom goveda koji svoja goveda vodi na ispašu na njihovu području. On je rekao da to nije njegovo govedo.

Iz NP-a su nam rekli da se ova misteriozna životinja nalazi na ispaši "južnije", dok su iz PP-a Velebit rekli da nisu dobili nikakve dojave, kasnije je ravnatelj provjerio o čemu je riječ.

- Rewilding Europe niti Rewilding Velebit zaklada nemaju nikakve veze sa životinjom koja je predmetom članka. Područje na kojem je životinja fotografirana nalazi se van područja kojima upravlja Rewilding Velebit zaklada - kazali su iz Rewilding Velebita koji vode projekt koji je zaslužan za nastanjivanje autohtonih životinja u Hrvatskoj. Dodaju da je njihova ekipa na terenu jer brinu o dobrobiti životinja te žele znati o čemu je riječ.