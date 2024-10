ANKETA Misterij na Velebitu: Što vi kažete, je li ovo bizon ili bik?

Kako smo ekskluzivno objavili, na velebitskom pašnjaku unutar Parka prirode Velebit dvije su životinje koje jako podsjećaju na bizone, što bi bilo prilično nevjerojatno jer europski bizon je strogo zaštićena životinja i ne može ga baš svatko držati. Kako nam je rekao ravnatelj ZOO-a Zagreb, to bi mogli tek zoološki vrtovi ili rezervati u strogo kontroliranim uvjetima. Nakon što smo objavili fotografije i snimke, krenula je rasprava. Neki smatraju da je to bizon 1/1, drugi kako se radi o francuskom govedu. Iz Ministarstva poljoprivede, šumarstva i ribarstva rekli su nam da nemaju informacije o ovome te da nisu nadležni za zaštićene životinjske vrste.

Strogo zaštićena životinja

No sve ukazuje na to da se radi o rijetkom i zaštićenom europskom bizonu koji teško da se može držati u privatnom vlasništvu ili uzgoju, bez da vlasnik ispuni sve uvjete i eventualno dobije sve potrebne dozvole. Podsjetimo, ova vrsta bizona vrlo je zaštićena jer je početkom 20. stoljeća gotovo izumrla. Povijesno, europski bizon je naseljavao šumska područja diljem Europe, no danas ih najviše ima u prirodnim rezervatima, poput šuma u Poljskoj, Bjelorusiji i Litvi. Preferiraju šumske predjele s otvorenim prostranstvima gdje mogu pasti. Mogu biti visoki skoro dva metra, a mužjaci težiti i nešto manje od jedne tone.