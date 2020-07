Uveli strože mjere za svadbe u Vukovarskoj, Capak objasnio: 'Braća, sestre, kumovi i to je to'

Ograničavaju se svadbene svečanosti. Ta mjera stupa na snagu danas. Nije ograničen broj nego je izričaj da to budu članovi najuže obitelji, računamo na svijest građana, kazao je Capak.

<p>Na presici Nacionalnog stožera u ponedjeljak u 14 sati objavili su da je donesena nova, stroža mjera za svadbe, traje do 4. kolovoza i odnosi se na vukovarsku županiju gdje će se svadbe moći organizirati samo u krugu obitelji. Odluka je donesena na zahtjev tamošnjeg stožera.</p><p>- Ograničavaju se svadbene svečanosti. Ta mjera stupa na snagu danas - kažu iz Stožera.</p><p>- Nije ograničen broj nego je izričaj da to budu članovi najuže obitelji. Računamo na svijest građana - kazao je Capak. </p><p>- Isključivo članovi uže obitelji, braća, sestre i kumovi i to je to - objasnio je Capak.</p><p>- Za sva okupljanja iznad sto ljudi je obaveza prijaviti, i to uključuje i svadbe. Da li će se svugdje ograničiti broj, o tome intenzivno razgovaramo, ali vam ništa još ne mogu reći - dodao je.</p><p><strong>Što govori ovako manji broj zaraženih?</strong></p><p>Od uvođenja strožih mjera prošlo je sedam dana i vjerujemo da je mali broj rezultat novih mjera. Vidjet ćemo sljedećih dana, rekao je Krunoslav Capak. Više o tome pročitajte<a href="https://www.24sata.hr/news/stozer-uskoro-objavljuje-novosti-o-korona-virusu-u-hrvatskoj-706901" target="_blank"> OVDJE.</a></p>