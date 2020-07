Donesena je mjera za svadbe, traje do 4. kolovoza i odnosi se na vukovarsku \u017eupaniju gdje \u0107e se svadbe mo\u0107i organizirati samo u krugu obitelji. Odluka je donesena na zahtjev tamo\u0161njeg sto\u017eera.

<p>U zadnja 24 sata u Hrvatskoj je 25 novozaraženih korona virusom, ali dvije pacijentice su preminule.</p><p><strong>PRATITE UŽIVO</strong></p><p>Donesena je mjera za svadbe, traje do 4. kolovoza i odnosi se na vukovarsku županiju gdje će se svadbe moći organizirati samo u krugu obitelji. Odluka je donesena na zahtjev tamošnjeg stožera.</p><p><strong>Što govori ovako manji broj zaraženih?</strong></p><p>Od uvođenja strožih mjera prošlo je sedam dana i vjerujemo da je mali broj rezultat novih mjera. Vidjet ćemo sljedećih dana, rekao je Krunoslav Capak.</p><p><strong>Glazbena industrija, što s njima?</strong></p><p>Mi smo već objavili da smo imali sastanak s ministricom kulture i s predstavnicima glazbene industrije. Bili su široki razgovori kako da im pomognemo. Došli smo do zaključka da treba promijeniti preporuke koje se odnose na koncerte. Omogućit ćemo im prijavu gostiju elektronski, da se prijave kad kupuju karte, jer se mora raditi popis posjetitelja kada ih je više od sto.</p><p><strong>Kad će biti jeftiniji testovi?</strong></p><p>HZZO u petak odobrio je cijene, ali treba odluka biti objavljena u Narodnim novinama, što očekujemo u srijedu i tada ustanove mogu krenuti u proceduru smanjivanja cijena.</p><p><strong>Noćni klubovi?</strong></p><p>Istarski stožer je ograničio radno vrijeme do 2 sata, nacionalni stožer isto razmatra ograničavanje radnog vremena, ali i mogućnost da mjere koje su preporuka da se pooštre. Na sjednici u srijedu bismo trebali precizirati u kom smjeru će to ići.</p><p><strong>Kako će se organizirati Velika Gospa?</strong></p><p>Nismo o tome još razgovarali, ali to je na otvorenom prostoru, pa nam je to lakši posao. Nedavno smo dobili zahtjev i za proslavu dana Oluje. Mi sad po tom principu kvadrature, veličine prostora koja je potrebna po osobi i ostalim mjerama dajemo konkretne preporuke od događaja do događaja.</p><p><strong>Koliko je od provedenih testova plaćeno, a koliko je išlo preko HZZO-a?</strong></p><p>Četiri posto su plaćeni privatnim novcem, a 96 posto preko HZZO-a.</p>