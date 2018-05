'Nek' svi naprave gestu i vrate suvišno da nema profiterstva'

Premijer Andrej Plenković u Sofiji je danas komentirao nove mailove iz afere oko Agrokora koji, prema pisanju Indexa, otkrivaju da se tri puta sastao s tzv. grupom Borg.

- Nisam toliko pratio medije danas kao vi, mislim da mi je do kraja jasno o kakvom smjeru napada je riječ Ponovit ću još jednom, cijelu svoju karijeru i društveni angažman baziram na čestitosti, poštenju, nekorumpiranosti i s te strane sam miran da ne mogu biti mirniji. Slušam sada toliko puno generala poslije bitke. Problem Agrokora i njegovo prezaduživanje i naš model ovisnosti o jednoj kompaniji nije odgovornost ni moje vlade ni mene osobno. Prijetio je krah Agrokora, a Vlada je imala tri opcije - da ne napravi ništa i izazove stečaj i otkaze. Postojala je i opcija nacionalizacije koja po meni nije dolazila u obzir jer bi dugovi Agrokora prešli na državu. Odabrali smo opciju Zakona o izvanrednoj upravi. Dio vanjskih stručnjaka koji je angažiran, angažiran je u dogovoru HDZ-a i Mosta, i Most to mora reći. Da smo u tim trenucima sve javno objavljivali, mi ne bismo stigli donijeti zakon na vrijeme. Zakon je proglašen u skladu s Ustavom, rekao je Plenković.

Naglasio je i da je lex Agrokor usvojio i Sabor, ali i da on u svojim svim odredbama sigurno nije idealan, ali tada nije bilo puno vremena i Vlada je napravila sve što je u tom trenutku mogla.

- Sada se bavimo problemima u procesu koji su manje ozbiljni nego da nismo donijeli zakon. Želim da nadležne institucije rasvijetle baš sve. U tadašnjim okolnostima bolji zakon nismo mogli napraviti, svi su nadležni resori dali svoje mišljenje. Problematičan za mene je jedino odabir podizvođača, ja pozivam sve da naprave jednu gestu - neka vrate sve ono što smatraju da je suvišno da odagnamo bilo kakvu primisao o profiterstvu koje sa mnom nema veze.

- Ne dolazi u obzir da ja, Vlada ili HDZ odgovaramo zbog takve situacije. Ja želim da se sve rasvijetli, naglasio je Plenković.

Premijer je rekao kako je relevantno da je Vlada ostvarila cilj i na tom putu konzultirala različite ljude. O optužbama da je znao što se događa, Plenković je rekao:

- Način na koji se mailovi prezentiraju u medijima je smišljen da se dovodi nekoga u sumnju. Nema sumnji da ako imate izvanredne okolnosti, morate tražiti brza rješenja. Ova rješenja koja su tada nađena mislim da su jako dobra. Ukupni troškovi koje će izvanredna uprava objaviti su puno manji nego u mnogim drugim zemljama iako su i dalje visoki. Nažalost, usluge konzultanata koštaju puno i javnost treba biti toga svjesna. Još ću jedom ponoviti: hrvatski proračun i rješavanje krize u Agrokoru - nula kuna. Izvanredna uprava sada i ma zadaću ne samo smanjiti troškove savjetnika nego i pokušati učiniti sve da se i preostala otvorena pitanja riješe u zakonskom roku. To je ono što je meni kao predsjedniku Vlade najbitnije, kaže premijer.

- Mnogi zaboravljaju kakva bi panika nastala da nismo ništa učinili, i ja bih za to bio optužen. Interes da se ovaj proces sruši sa svih strana sada se fokusira na destabilizaciju Vlade. Nisam imao nikakve koristi od toga niti sretan što je problem Agrokora zapao moju Vladu, ali smo ga riješili. Ja ne želim da mi sjenu na ovakav proces bacaju detalji o nečijim konzultantskim naknadama. Ja ne mogu znati svaki detalj, mailove nisam primao niti sam ih čitao. Za mene je bilo bitno da cijeli proces oko Agrokora ne utječe negativno na naše društvo. Ovaj zakon je to spriječio, a ako tu ima detalja koji nisu bili dobri, treba ih rasvijetliti i riješiti. Da je taj zakon problematičan, ne bi on ušao u pravnu stečevinu EU, poručio je Plenković.

Premijer je pozvao da se pokuša staviti na vagu sve ono dobro što se učinilo, a rasvijetliti sve oni loše.

- Hvala vam, moramo ići u Rumunjsku, poručio je Plenković na kraju obraćanja novinarima u Sofiji.

Tema: Afera mailovi