Uvjerio dvojac iz Koprivnice da su osvojili kriptovalute pa im na prevaru uzeo 35.000 eura

Koprivnička policija u potrazi je za osobom koja je preko računalne prevare oštetila 75-godišnjakinju i 68-godišnjaka za 35.020 eura.

- Naime, oštećenu je kontaktirala nepoznata osoba i obavijestila ju da je u kriptovalutama osvojila nagradu od 6000 eura te da slijedi upute oko prebacivanja kriptovaluta u novac na svoj bankovni račun - navodi policija.

Žena (75) je potom preko aplikacije nepoznatoj osobi dala pristup mobitelu. Ta osoba je pristupila bankovnoj aplikaciji i imala pristup računima.

- Budući da oštećena ima punomoć na račun člana obitelji, po uputama nepoznate osobe, oštećena je na nepoznati račun prvotno uplatila 24.000 eura, dok je potom bez njezinog znanja i pristanka izvršena novčana transakcija od 7020 eura na druge račune - dodaju iz policije.