Obavijesti

News

Komentari 1
POLICIJA TRAGA ZA POČINITELJEM

Uvjerio dvojac iz Koprivnice da su osvojili kriptovalute pa im na prevaru uzeo 35.000 eura

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Uvjerio dvojac iz Koprivnice da su osvojili kriptovalute pa im na prevaru uzeo 35.000 eura
Foto: Canva

Žena (75) je potom preko aplikacije nepoznatoj osobi dala pristup mobitelu. Ta osoba je pristupila bankovnoj aplikaciji i imala pristup računima

Koprivnička policija u potrazi je za osobom koja je preko računalne prevare oštetila 75-godišnjakinju i 68-godišnjaka za 35.020 eura.

- Naime, oštećenu je kontaktirala nepoznata osoba i obavijestila ju da je u kriptovalutama osvojila nagradu od 6000 eura te da slijedi upute oko prebacivanja kriptovaluta u novac na svoj bankovni račun - navodi policija.

UHVAĆEN NA GRANICI Lažni policajac prevario staricu kod Opatije: Ukrao 23.000 eura
Lažni policajac prevario staricu kod Opatije: Ukrao 23.000 eura

Žena (75) je potom preko aplikacije nepoznatoj osobi dala pristup mobitelu. Ta osoba je pristupila bankovnoj aplikaciji i imala pristup računima.

- Budući da oštećena ima punomoć na račun člana obitelji, po uputama nepoznate osobe, oštećena je na nepoznati račun prvotno uplatila 24.000 eura, dok je potom bez njezinog znanja i pristanka izvršena novčana transakcija od 7020 eura na druge račune - dodaju iz policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo
ANATOMIJA UBOJSTVA NA MARKUŠEVCU

Upisali krivi datum prijave pa je sud odbacio. Bivši muž osmislio je krvavi plan i naručio ubojstvo

Andrea K. (29) je bivšeg supruga prijavila zagrebačkoj policiji. Oni su upisali krivi datum pa je zbog toga Prekršajni sud prijavu odbacio. Nakon toga je bivši suprug s prijateljima počeo planirati njeno ubojstvo
Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'
3,9 PO RICHTERU

Snažan potres zatresao Jadran: 'Bilo je žestoko, dugo je treslo'

Zemljotres jačine 4,0 po Richteru zabilježen je kasno navečer u Jadranskom moru, a svjedoci kažu da je udar bio snažan, ali kratkotrajan
Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'
POSLJEDNJA UVREDA ŽRTVAMA

Monstrum iz Australije supruzi prepisao kuću: 'Mislila je da je na pecanju, ništa nije znala'

Ako je sve prebacio na ime svoje supruge i njegova ostavština nema imovine, onda svatko tko tuži njega ili njegovu ostavštinu neće dobiti ništa, rekao je za medije odvjetnik za kazneno pravo

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025