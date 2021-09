Predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić gostovao je u N1 Studiju uživo gdje je rekao da uvođenje eura ne smije biti u funkciji promocije političke opcije.

- Mi ne surađujemo s desnicom oko ovog referenduma jer smatramo da tako važna tema ne smije biti u funkciiji promocije političke opcije. Mislim da me premijer ne smatra euroskeptikom, on dobro zna kako gledam na EU. Ja sam eurofil, zna da nisam protiv eura. Nastojimo biti politički i društveno korektni, a što se tiče veze s SDP-om, da su utjecali na nas, to je besmislica. Ovo što sad radi Plenković, to su radili svi premijeri, oni su toliko uronjeni u političke obračune da misle da je cijela zemlja uronjenja u to - rekao je Ribić.

Objasnio je i zašto ima sumnje prema uvođenju eura.

- U razgovoru s predsjednikom Vlade rekao da sam da ima neke savjetnike koji ga krivo savjetuju. On iznosi neke netočne stvari – npr. ljudi puno štede u kunama, dižu kredite u kunama… Druga stvar, iznosi podatak da su plaće rasle 46% u zemljama eurozone, a inflacija 26%. U Hrvatskoj je bio i veći rast plaća u tom periodu, a zemlje van eurozone imaju bolje performanse od zemalja u eurozoni. To su površni i nepromišljeni podaci. Naše je stajalište – mi nismo porotiv eura jer on ima ozbiljne prednosti. Kapitalizam svakih sedam godina upada u krizu. Pametna politika ne treba razmišljati o povoljnim situacijama, nego nepovoljnim. Katastrofalne posljedice su pad izvoza, nečuvanje radnih mjesta, slabo se puni proračun, mnogi su bez posla… Kad imate svoju valutu, onda spašavate tu situaciju - rekao je.

Istaknuo je da Plenković za uvođenje eura nudi političke argumente koje ne treba potcjenjivati.

- Ideja je da Hrvatska koja nije velika, uđe u sve strukture institucija jer se valu nepovoljnih događanja zajednički možemo suprotstaviti. Taj argument je relevantan - istaknuo je.

- Nije problem što Hrvatska nije spremna za eurozonu, već to što eurozona nije spremna za zemlje poput Hrvatske jer je krajnja posljedica iseljavanje. Priča oko cijena je trik, da će cijene rasti. Ne, oni znaju da će uspješno kontrolirati cijene, problem je što će dramatično padati plaće, zatvarati se radna mjesta, a ljudi će se iseljavati - zaključio je Ribić.