'Uvođenjem novog kaznenog djela imat ćemo novu Hrvatsku - u kojoj se idila ne smije kvariti'

Uvođenjem novog kaznenog djela imat ćemo dvije Hrvatske. Jednu prije i jednu nakon uvođenja tog kaznenog djela, upozorio je zastupnik Kluba Fokusa i Reformista Damir Bajs govoreći o najavljenim izmjenama Kaznenog zakona, nazvanog "Lex AP", kojim Vlada želi zaustaviti curenje informacija iz istraga.

To je, smatraju u ovom Klubu, udar na medije i demokraciju.

- Ako ne znate, mi živimo u zemlji koja je među 15 najrazvijenijih zemalja svijeta, u kojoj ovog trenutka cijene padaju, a plaće rastu, u kojoj je obnova Banije i područja pogođena potresom završila super. Ali, naravno, tu idilu kvare neki novinari i neke afere - od Agrokora do gospođe Rimac ili bivše ministrice Žalac. Obzirom da Vlada smatra da se ta idila ne smije kvariti, uvođenjem ovog novog kaznenog djela imat ćemo novu Hrvatsku. Pričat ćemo samo o dobrim stvarima i neće se moći kvariti raspoloženje Vlade i premijera ili bilo koga na vlasti - kaže Bajs.

I dok ministar pravosuđa Ivan Malenica tvrdi kako se na novinare koji objave neovlašteni sadržaj iz istraga neće odnositi odredba da su počinili kazneno djelo, nego samo na sudionike u kaznenom postupku, a to su državni odvjetnici, suci, branitelji, okrivljenici, vještaci, svjedoci, tumači, Bajs kao pravnik ističe kako to baš nije točno.

- Da se ovaj Zakon može primijeniti retroaktivno, onda bi se vaš kolega Andrej Dimitrijević, koji je sve ono što je u istražnom postupku nađeno kod Žalac i poslao OLAF-u, ili bilo koji drugi novinar mogao naći pod istragom. Jer je ovo predviđeno da bude kao djelo koje se vodi po službenoj dužnosti. Pa hajmo se prvo zapitati na koji način će se doći do otkrivanja onoga tko je novinaru odao činjenice iz istrage. To, naravno, znači da će saslušati i novinara, pročešljati njegov telefon, komunikacijske kanale. Malenica kaže da novinar ne može biti sudionik u ovom kaznenom djelu, međutim, to nije točno. Ako novinar pita nekoga tko ima podatke da mu ih da, onda potiče na činjenje kaznenog djela koje je kazneno djelo samo po sebi. I samim time, to se odnosi i na novinare. Prema tome, vi možete ono što ste dobili objaviti, ali ne smijete nikoga ništa pitati - istaknuo je.

Pa se tu postavlja samo jedno pitanje, naglašava Bajs.

- Ono u kojoj Hrvatskoj mi želimo živjeti. U zemlji u kojoj Vlada može pričati što želi, ali se o njima ne može objaviti ništa ili u zemlji u kojoj su ponekad i ovi crni oblaci nadvijeni nad tu romantičnu priču o Hrvatskoj, a koju je, zaboravlja premijer, napustilo preko pola milijuna ljudi upravo za vrijeme njegove vladavine - poručio je.

Klub Fokusa i Reformista, naglasio je, bit će protiv ovog Zakona.

- I napravit će sve što je u našoj moći da do njega ne dođe i da Hrvatska ostane kakva jest - zaključio je.