Vlada gura 'Lex AP'. Odvjetnici: 'To je strašan udar na slobodu medija u superizbornoj godini'

Među izmjenama Kaznenog zakona koje je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica ovih dana poslao u savjetovanje uvođenje je novog kaznenog djela neovlaštenog otkrivanja izvidne ili dokazne radnje iz faze postupka koja je nejavna. Odnosi se na sudionike postupka kojima bi, u slučaju da navedenu odredbu prekrše, prijetila kazna zatvora do čak tri godine!

Iako ministar nemušto tvrdi da kroz to kazneno djelo prije svega štite "pravo žrtve na privatnost, kao i jačaju presumpciju nevinosti", sasvim je jasno da provodi u djelo ono što je premijer Andrej Plenković najavljivao nakon objava njemu i suradnicima neugodnih transkripata u kojima se spominjala i osoba inicijala AP. Ako ovi pokušaji prođu, javnost će ostati uskraćena za informacije od javnog interesa, prvenstveno iz visokoprofilnih slučajeva u kojima se istražuje korupcija uglavnom vladajućih državnih ili lokalnih moćnika. Također, to ostavlja prostor za manipuliranje činjenicama, kao i pokušaje prikrivanja istraga koje su vladajućima "netema".

- To je, naravno, potpuno neprihvatljivo. Iako nas vladajući pokušavaju uvjeriti da to nije usmjereno na novinare i novinarstvo, itekako je usmjereno i mi na to ne možemo pristati jer je riječ o posrednom udaru na novinarsku profesiju, osobito na nezavisne medije i istraživačko novinarstvo. To je udar na slobodu riječi i to će uništiti novinarsku profesiju. To je zastrašujuća najava i, gle čuda, sve se pokušava provesti u superizbornoj godini. Mi na to nećemo pristati i borit ćemo se svim legitimnim sredstvima protiv takvih izmjena - odlučan je predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

Da je riječ o udaru na slobodu medija smatraju i odvjetnici koje smo kontaktirali, s dugogodišnjim iskustvom u Kaznenom pravu.

- To je apsolutno cilj tog zakona, nema razgovora da bi imao bilo kakav drugi cilj nego zaustaviti dio nezavisnih medija da pišu detalje isključivo iz istraga u kojima je riječ o kaznenim djelima koruptivnog karaktera koje se provode protiv nekih političara ili moćnika. Uvjeren sam da ćete i dalje imati slobodu pisati o kaznenim postupcima u kojima se radi, primjerice, o drogama, razbojništvima ili klasičnom kriminalitetu i da se to neće procesuirati - kaže nam Ljubo Pavasović Visković.

Sličnog je stava i odvjetnik Anto Nobilo.

- Potpuno je jasno da je to politički motivirano od strane vladajućih. Naime, rezultati mnogih istraga bili su prilično razarajući za političare iz vladajuće stranke i jasno da su nanijeli političku štetu, a sad ulazimo u superizbornu godinu i očito se to želi spriječiti - smatra Nobilo te dodaje kako se time i branitelje stavlja u neravnopravnu poziciju u odnosu na neke druge sudionike postupka.

- U pravilu glasnogovornici policije kada podnose prijavu naširoko elaboriraju koja djela je osumnjičeni moguće napravio i nakon toga kreće istraga. Ako se pokaže da su sumnje neosnovane, da ne postoje dokazi ili da je postupak fabriciran, ne smijete izlaziti s u javnost s nikakvim informacijama kako bi zaštili svog klijenta. U javnosti se tako stječe mišljenje da je netko kriv, a kad se to mišljenje jadnom zacementira, ulazite u sudnicu kao da idete na utakmicu u kojoj ste primili tri gola bez da ste uopće zaigrali. Stvori se jedno preduvjerenje, kojemu se teško mogu othrvati i suci. Koliko god oni bili neovisni i oni su ljudi i nisu imuni na informacije koje se plasiraju, a vi niste mogli ni na koji način pomoći svom klijentu - kaže Nobilo.