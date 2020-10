Uvodi se naknada do 3800 kn i obiteljska invalidnina za civilne žrtve Domovinskog rata

Ministar Medved kaže da je novi zakon dug države i društva prema nevinim žrtvama Domovinskog rata

<p>Dugoočekivani Zakon o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata napokon je napisan - njegov nacrt prijedloga upravo je u javnoj raspravi, a Sabor bi ga trebao donijeti do kraja godine, piše <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/naknadu-do-3800-kn-dobit-ce-devet-tisuca-civilnih-zrtava-rata-uvodi-se-obiteljska-invalidnina-1439112">Večernji list</a>.</p><p>Prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata dosad su bila regulirana Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, no unatoč brojnim izmjenama, njime nisu bili obuhvaćeni svi civilni stradalnici niti su prava bila prilagođena potrebama te populacije. Stoga će ovim jedinstvenim zakonom na jednome mjestu biti regulirana njihova prava.</p><p>Ministar branitelja <strong>Tomo Medved </strong>rekao je da je ovaj zakon dug države i društva prema nevinim žrtvama Domovinskog rata.</p><p> - Pravnu sigurnost koju smo pružili hrvatskim braniteljima pružit ćemo i civilnim stradalnicima - kaže je <strong>Medved.</strong></p><p>Priznavanje statusa civilnog invalida rata moći će se tražiti na osnovi oštećenja organizma nastalog zbog bolesti povezane s Domovinskom ratom. Omogućeno je korištenje obiteljske invalidnine članovima obitelji koji to dosad nisu mogli zbog mirovine, radnog odnosa, registriranog obrta ili dobne granice. Članovi obitelji nestalih civila u Domovinskom ratu koji još nisu rješenjem općinskog suda proglašeni umrlima moći će ostvariti prava po ovom Zakonu i prije proglašenja nestale osobe umrlom. Zakon predviđa veći iznos osobne invalidnine, ortopedskog dodatka, dodatka za njegu i pomoć druge osobe i obiteljske invalidnine na temelju povećanja osnovice.</p><p>Novost je i uspostava evidencije civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.</p><p>– Riječ je o evidenciji korisnika prava kojih u ovom trenutku imamo oko 1850. S obzirom na to da su sada otvoreni rokovi, očekujemo veći broj – kaže glavni tajnik Ministarstva <strong>Ivica Akmadža.</strong></p><p>Svi oni na koje se ovaj zakon odnosi mogu ostvariti novčanu naknadu od 114 do 3824 kune.</p>