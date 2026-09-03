Uvodi se nova naknada za male pakete koji stižu izvan EU

Uvođenje nove carinske naknade Europske unije od tri eura na male pakete izvan EU-a, koje je stupilo na snagu 1. srpnja, u kratkom je roku izazvalo poremećaje na tržištu. Ukidanjem dugogodišnjeg oslobođenja od carine za pošiljke vrijednosti do 150 eura, era ultrajeftine internetske kupovine s platformi poput AliExpressa i Temua doživjela je nagli kraj. Ova mjera, dio šire reforme carinskog sustava čiji je cilj stvoriti ravnopravnije uvjete za sve sudionike, već je rezultirala drastičnim padom uvoza i natjerala kupce da dvaput promisle prije klika na gumb "naruči".

Uz to, Vijeće EU dalo je i odobrenje za reformu europskog carinskog sustava. Ta će promjena zahvatiti mnoge koji preko interneta naručju pakete iz zemalja izvan Europske unije.

Internetske platforme koje robu prodaju tretirat će kao uvoznici te će biti odgovorne za carinske formalnosti, plaćanje davanja i provjeru zadovoljava li roba europske sigurnosne standarde, umjesto da se dio tih obveza prebacuje na krajnjeg kupca.

Uz to, 1. studenog uvodi se i jedinstvena naknada za obradu malih paketa. Njezin iznos Europska komisija tek treba odrediti.

Neposredni učinak novih pravila najočitiji je u poslovanju najvećih internetskih trgovina. Prema podacima koje donosi Euronews, uvoz pošiljaka male vrijednosti smanjio se za 30 do 40 posto. Prodaja na platformi Temu između lipnja i srpnja potonula je za 50 posto, dok je AliExpress zabilježio pad od 37 posto. Nešto bolje prošao je Shein s padom od 15 posto, vjerojatno zbog strateške odluke o otvaranju skladišta u Poljskoj, čime tvrtka smanjuje carinske obveze.

Odluka Bruxellesa temelji se na dva ključna razloga. Prvi je zaštita tržišnog natjecanja, jer je europsko tržište bilo preplavljeno jeftinim paketima, s gotovo šest milijardi artikala lani, što je domaće trgovce stavljalo u nepovoljan položaj. Drugi, jednako važan razlog, jesu sigurnosni rizici. Istraživanje na razini EU otkrilo je da više od 60 posto testiranih proizvoda ne zadovoljava stroge europske standarde, od igračaka sa štetnim kemikalijama do rizične elektronike. Nova pravila carini olakšavaju kontrolu takvih proizvoda.

Iako su mjere primarno usmjerene na divove brze mode i elektronike, teške posljedice osjećaju i manji sektori, poput britanske neovisne glazbene industrije. Za mnoge izvođače i male izdavače, izravna prodaja ploča, CD-ova i majica obožavateljima u EU ključan je izvor prihoda. Nova pravila, međutim, čine takvu kupovinu neisplativom. Carina se naplaćuje po kategoriji proizvoda, pa će kupac iz Njemačke za ploču, majicu i poster platiti dodatnih devet eura carine, plus troškove obrade, što često premašuje vrijednost robe i demotivira kupnju.

*uz korištenje AI-ja