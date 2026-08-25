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Upravo je počeo trgovinski rat: Kanada carinama uzvraća SAD-u

Piše HINA,
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Upravo je počeo trgovinski rat: Kanada carinama uzvraća SAD-u
Foto: 24sata
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Kanadske protumjere će stupiti na snagu 8. rujna, a njima će biti uvedene carine od 15, 25 i 50 posto na 700 proizvoda uvezenih iz SAD-a

Kanada je u utorak najavila carine na robu iz Sjedinjenih Američkih Država u vrijednosti od 19,94 milijardi dolara, što predstavlja odgovor na nove carine koje je uveo Washington i dodala da će financijski podržati kanadska poduzeća i radnike ugrožene eskalirajućim trgovinskom ratom.

Kanadske protumjere će stupiti na snagu 8. rujna, a njima će biti uvedene carine od 15, 25 i 50 posto na 700 proizvoda uvezenih iz SAD-a, priopćila je kanadska vlada.

Također, Kanada je najavila paket mjera u vrijednosti od oko 5,4 milijardi dolara, koji uključuje podršku za mala i srednja poduzeća, očuvanje likvidnosti kompanija te potporu za radnike koji bi mogli biti ugroženi zbog novih carina.

U subotu su stupile na snagu carine američkog predsjednika Donalda Trumpa od 50 posto na 20 milijardi dolara vrijednu robu uvezenu iz Kanade. Raniji pregovori između dviju zemalja koji su trebali spriječiti uvođenje novih carina su propali.

na sva vozila Trump zaprijetio Kanadi novim carinama od 50 posto: 'Mi njih ne trebamo, oni trebaju nas...'
Trump zaprijetio Kanadi novim carinama od 50 posto: 'Mi njih ne trebamo, oni trebaju nas...'

Carine predstavljaju novo pogoršanje odnosa između dviju susjednih zemalja.

"Naše protucarine, iste vrijednosti i iste stope (kao američke), ali i više milijardi dolara vrijedan paket potpora će zaštiti radnike, farmere, obitelji i poduzeća", kazao je kanadski ministar financija Francois_Philippe Champagne.

Nove carine su pripremljene tako da učinak na kanadske potrošače i kompanije bude minimalan, a da istovremeno mogu zadati udarac SAD-u, rekao je vladin dužnosnik.

Carine od 50 posto se odnose na važne sektore poput čelika, aluminija, namještaja i odjeće, 25-postotne carine na sir, kućanske aparate i neke morske plodove, a 15-postotne carine se odnose na elektroniku i alate, dodao je dužnosnik.

(Hina) xbem ybcav

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