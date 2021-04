Ako na mladima svijet ostaje, jao nama s obzirom na to kako se odnosimo prema tisućama djece koja nemaju ni priliku živjeti u prosječno normalnim uvjetima.

Sustav im onemogućava da ih posvoje ili udome ljudi koji su voljni pružiti im ljubav, podršku, dom, sigurnost. Udomitelji su u Hrvatskoj gotovo izumrla vrsta.

VIDEO: Slučaj male Nikoll rasplakao i razbjesnio Hrvatsku

Nekad su se tim plemenitim činom bavili ljudi u ruralnim područjima koji su nakon podizanja svoje djece bili u najboljim godinama pa su pažnju i energiju posvećivali djeci bez roditelja. Takvih više gotovo i nema jer smo “napredovali”.

Taj “napredak” u hrvatskom društvu kreće od teškog odvajanja djece od roditelja, najviše iz ekonomskih razloga. Teško se zaposliti, plaće su premale u odnosu na troškove života, a do nekretnine mladi mogu doći uglavnom ako nešto naslijede ili im roditelji kupe jer su i POS-ovi stanovi na kraju bili plijen za one koji već imaju pet nekretnina, pa su na povoljniji način došli do novih kvadrata, koje su potom iznajmljivali. Naravno, ima iznimaka. No u koji god segment društva zavirimo, uvijek ispliva jato usmrđenih riba.

Na kraju svi ti mladi, kad napokon i dosegnu neki standard da mogu samostalno preživljavati, stvaraju svoje obitelji, a dok podignu svoju djecu, spremni su za mirovinu, a ne za podizanje tuđe djece.

Nitko se ne želi upuštati ni u profesionalno udomiteljstvo jer s 2500 kuna plaće ispada da su socijalni slučajevi.

Takvi ne mogu ni sebi pomoći, a kamoli nekom djetetu. Istodobno, 17.000 kuna primao je, recimo, bivši dožupan Baščevan, koji je sam ispričao kako za to ništa nije radio. Napuštena djeca, kao i ona izuzeta iz obitelji, postaju samo dio porazne statistike.

Primjerice, u 2019. u Hrvatskoj je bilo posvojeno manje do 100 djece iako ih je gotovo 500 imalo sve uvjete za posvojenje.

Na posvojenje je čekalo 1400 posvojitelja, a više od pola njih na listi za posvojenje bilo je dulje od tri godine.

Danas su domovi za djecu prepuni, zauzete su sve udomiteljske obitelji, pa djeca koja zbog zlostavljanja i zanemarivanja trebaju biti oduzeta roditeljima ostaju s njima jer za njih nema nigdje mjesta!

Tek kad se pale lampioni, pišu srcedrapajuće poruke, ostavljaju medvjedići, društvo postaje svjesno užasa te djece. Nije u redu konstantno kritizirati sustav jer, recimo, kad je riječ o prisilnoj naplati, Fina će vam račun blokirati odmah.

Bilo bi lijepo kad bi tako ažurni bili i u rješavanju životnih pitanja građana. Čini se da ministar Josip Aladrović ima volje za promjene. Spreman je na razgovore, a koliko će biti učinkovit, znat ćemo po broju sretno zbrinute djece.