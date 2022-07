Uz oporbu oko pobačaja i dio vladajućih: Reformisti o daljnjoj suradnji s HDZ-om razmišljaju

Prikupili smo potpise 40 zastupnika da se u Ustav unese odredba sljedećeg sadržaja: "žena samostalno i slobodno odlučuje o rađanju, država osigurava pretpostavke za ostvarivanje tog prava." Smatramo da su ljudska prava jedna od najvažnijih stvari koje definira je li neko društvo doista demokratsko. Poštivanje ljudskih prava je ono što nas definira, a pravo žene na izbor je ljudsko pravo, poručio je predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Iza inicijative da se Ustav izmjeni stali su i Klub Zeleno-lijevog bloka, IDS-a, HSS-a i Radničke fronte, GLAS-a i Centra, devet zastupnika Kluba Socijaldemokrati, ali i Klub HSLS-a i Reformista, koji su dio vladajuće većine.

'Ukoliko u Saboru ne prođe, idemo na referendum'

- Ovo znači da će se u Saboru provesti rasprava, a onda i glasanje da pravo žene na izbor uđe u Ustav. I tada to pravo više nitko neće moći dovesti u pitanje i Hrvatskoj se neće moći dogoditi situacija kakva se dogodila u SAD-u - istaknuo je Grbin i pozvao sve ostale zastupnike da ih u ovome podrže.

- Ovo je nešto što je ispravno, što uživa podršku građana. No, ako te podrške ne bude u Saboru, onda ćemo osiguranje da ova odredba uđe u Ustav tražiti na ulicama i trgovima, gdje ćemo pozvati naše građane da nas podrže u prikupljanju potpisa za referendum. Znamo da će taj referendum uspjeti, zato pozivam zastupnike da nas podrže u ovom Domu i da to izbjegnemo - dodao je.

'Francuska po prvi puta upisuje u svoj Ustav pravo na pobačaj'

Predsjednica Radničke fronte Katarina Peović podsjetila je kako bi se ovime zapravo u Ustav vratilo pravo na pobačaj.

- To je pravo izboreno desetljećima ženske borbe i ono nije palo s neba. Mi ga sada vraćamo u Ustav, gdje je bilo upisano 1974., što je bilo progresivno za ono vrijeme. Ali vidimo da sada Francuska radi upravo to - po prvi puta upisuje pravo na pobačaj u svoj Ustav - istaknula je naglasivši kako i dvotrećinska većina HDZ-ovih birača podržava pravo žene na slobodni izbor.

- Ako dođe do referenduma, to će potpisati i glasači HDZ-a - rekla je.

Ivana Kekin je u ime Zeleno-lijevog bloka naglasila kako HDZ na čelu s Andrejom Plenkovićem relativizira važnost zaštite tvrdeći da je već sada to pravo hrvatskim ženama omogućeno i zaštićeno.

- A mi jako dobro znamo da je u praksi to pravo nedohvatljivo za tisuće žena - rekla je.

'Ovo je prijelomna točka za našu zemlju'

Ono što se dogodilo u SAD-u, istaknula je predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš, izazvalo je val koji je zapljusnuo sve obale Europe.

- Ovo je jedna prijelomna točka za našu zemlju. Podsjećam da je Europski parlament donio neki dan Rezoluciju kojom se traži da se pravo na legalan i siguran pobačaj uvrsti u Europsku povelju o temeljnim pravima. Dakle, na razini EU se postalo svjesno da je prijelomna točka u našim životima tu. Vesele nas ankete provedene zadnjih 15-ak godina koje ukazuju da je 70 posto građana za to da žene imaju pravo na izbor - poručila je i naglasila kako ovo nije svjetonazorsko nego civilizacijsko pitanje.

- Alarm je što je eurozastupnik HDZ-a Sokol glasao protiv Rezolucije i rekao da je za njega pravo na pobačaj veličanje kulture smrti. Zbog toga stojimo ovdje i želimo da to pravo bude u Ustavu - dodala je.

Katarina Nemet je istaknula kako se IDS zalaže za RH kao zajednicu građana u kojoj se poštuju sva ljudska prava i slobode i u kojoj su svi građani ravnopravni.

- Ovakvom promjenom Ustava poslali bismo jasnu i glasnu poruku u kakvom društvu želimo živjeti, a to je društvo u kojem smo svi ravnopravni - istaknula je.

Uz oporbu i Reformisti i HSLS, koalicijski partneri HDZ-a

Ne smije se više dozvoliti da ljudska prava budu temelj političke trgovine, poručio je zastupnik Kluba Socijaldemokrata Matko Kuzmanić.

- Zaštita žena u Ustavu, zaštita ljudskih prava u Ustavu je pravo mjesto - rekao je.

Da Reformisti, unatoč tome što su koalicijski partneri Vlade, snažno podržavaju ovu inicijativu, naglasila je njihova zastupnica Natalija Martinčević.

- Mi smo danas u Hrvatskoj pod stalnim i sve jačim pritiskom da se ovo pravo ženama ograniči ili čak u potpunosti onemogući. S jedne strane imamo akcije aktivista Hoda za život s vrlo opasnim porukama, a s druge strane, što je još opasnije, situaciju da žene u državnim institucijama ne mogu ostvariti svoja, zakonom zajamčena, prava kroz tzv. priziv savjesti liječnika. Smatram da liječnici u svoje privatno vrijeme, u svojim privatnim klinikama to mogu, ali ne u državnim bolnicama na državnoj plaći, tada moraju poštovati zakone ove države - rekla je i dodala kako su ti isti koji su za zabranu pobačaja i protiv zdravstvenog i spolnog odgoja u školama, kontracepcije...

- Ženama se šalje poruka da su one tu da rađaju i da nemaju nikakvog prava na izbor. Mi to moramo spriječiti - poručila je i naglasila kako će Reformisti na ovome ustrajati do kraja.

- To je iznimna važna tema za naše žene. Ukoliko dođe i do referenduma, iskazat ćemo punu podršku - rekla je istaknuvši kako oni u vladajućoj koaliciji imaju umjerenu pregovaračku moć, ali da će oni, bez obzira na sve, iza ovog čvrsto i nedvosmisleno stajati.

- Vi znate da su se Reformisti i na nekoliko drugih točaka izjasnili protiv odluka Vlade, mi imamo svoje stavove, svoja promišljanja, ovisimo o našim građanima i kako smo postupali do sada, tako ćemo i po ovom pitanju. Premijer naš stav zna, mi smo već podržali i SDP-ov prijedlog Zakona o prekidu trudnoće - rekla je.

'Premijer zna naš stav o ovom pitanju, a o daljnjoj suradnji ćemo razmisliti, imamo problema'

Na pitanje što će to značiti ubuduće za suradnju s vladajućima, Martinčević je naglasila kako su se po ovom pitanju jasno odredili, a da će o daljnjoj suradnji u koaliciji vidjeti.

- Imamo određenih problema. Kao što znate, mi smo vrlo konstruktivno kritični i u Saboru, a posebno predsjednik Čačić. Želimo biti korektiv ovoj Vladi, ukoliko se stvari neće odvijati u smjeru u kojem mi želimo, a ima naznaka, posebno što se tiče sjevera Hrvatske, da stvari ne idu u smjeru koji je dogovoren. Tako da ćemo o sljedećim koracima razmisliti - rekla je nezadovoljna što se projekt Sjever ne realizira.

- Od lokalnog HDZ-a imamo potpunu opstrukciju naših najvažnijih projekata, zbog kojih smo mi i odlučili ući u ovu koaliciju, a to je pruga Sjever. Država to podržava, lokalni HDZ opstruira i nama to više nije prihvatljivo i ukoliko se tu neće dogoditi bitne promjene, mi ćemo o našoj daljnjoj suradnji razmisliti - rekla je.

