'Uz Vladin paket mjera, cijena plina za kućanstva od 1. travnja raste za prosječnih 16 posto'

Vladin paket mjera značajno će ublažiti porast cijene plina pa će plin za kućanstva koja koriste javnu uslugu opskrbe plinom od početka travnja prosječno poskupjeti za oko 16 posto, dok bi bez tih mjera poskupljenje bilo oko 77 posto, objavila je u petak Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera).

Upravno vijeće Here je na sjednici održanoj početkom tjedna (7. ožujka) donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., kao i Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022. Te su odluke objavljene u današnjim Narodnim novinama (NN 32/22), a nakon toga je Hera na svojim internetskim stranicama objavila i opširno priopćenje o poskupljenju plina.

Hera tako podsjeća da se, temeljem Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu, krajnja cijena plina za javnu uslugu opskrbe plinom sastoji od tri komponente - troška nabave plina, troška distribucije plina i troška opskrbe plinom, a iskazuje se kroz tarifnu stavku za isporučenu količinu plina (Ts1) i fiksnu mjesečnu naknadu (Ts2).

Trošak nabave plina odražava cijenu plina na referentnom plinskom tržištu i predstavlja veleprodajnu komponentu u strukturi krajnje cijene opskrbe plinom.

"Primjenom odgovarajuće formule iz Metodologije, a prema podacima s TTF tržišta (cijene terminskih ugovora 'TTF Price Assesment - Summer 22' i 'TTF Price Assesment – Winter 22', objavljenima od 1. travnja 2021. do 28. veljače 2022.), trošak nabave plina za razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. iznosi 0,3425 kune po kilovatsatu (kn/kWh), što predstavlja povećanje od 141 posto u odnosu na trošak nabave plina koji u razdoblju do 31. ožujka 2022. iznosi 0,1422 kn/kWh (Odluka do 31. ožujka 2022., NN 141/21 i 147/21)", ističu iz Here.

Trošak distribucije plina je za svaku regulacijsku (kalendarsku) godinu 3. regulacijskog razdoblja 2022.-2026., zasebno za svako distribucijsko područje, određen Odlukom o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 141/21 i 32/22). a trošak opsrkbe plinom određen je temeljem provedenog javnog natječaja za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom (zasebno za svako distribucijsko područje). Trošak opskrbe plinom ostaje nepromijenjen u troipolgodišnjem razdoblju za koje je natječaj proveden (od 1. travnja 2021. do 30. rujna 2024.), odnosno ostaje utvrđen u istim iznosima kao i prema važećoj Odluci do 31. ožujka 2022. (NN 141/21 i 147/21), objašnjavaju iz Here.

Nadalje objašnjavaju kako, s obzirom na rast troška nabave plina (za 141 posto), krajnja cijene plina prema njihovoj ovotjednoj odluci prosječno raste (bez PDV-a) za 77 posto, ali je taj porast u konačnici znatno ublažen Vladinim mjerama.

"Nove cijene plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom u regulacijskoj godini 2022/2023. izmijenjene su u odnosu na trenutno važeće cijene plina zbog promjene troška nabave plina, pri čemu prosječno povećanje krajnje cijene plina, bez PDV-a, od 1. travnja 2022. prema Odluci iznosi 77 posto", navodi se u priopćenju.

Naime, do 31. ožujka ove godine prosječna krajnja cijena plina za kućanstva u Hrvatskoj (bez PDV-a) iznosi 0,2607 kn/kWh (sastoji se od troška nabave od 0,1422 kn/kWh, prosječnog troška distribucije od 0,0592 i prosječnog troška opskrbe od 0,0593 kn/kWh). No, s obzirom na već spomenuti rast troška nabave plina na 0,3425 kn/kWh, i bez promjene troškova distribucije i opskrbe, prosječna krajnja cijena plina za kućanstva od 1. travnja ove godine raste na 0,4610 kn/kWh (sve su cijene bez PDV-a), ili za 77 posto.

Pritom je, po podatcima Here, najmanji porast od 62 posto na distribucijskom području operatora distribucijskog sustava Energo, Rijeka, gdje je opskrbljivač u obvezi javne usluge Gradska plinara Zagreb-Opskrba, dok je najveći porast od 89 posto na dijelu distribucijskog područja operatora distribucijskog sustava HEP-Plin (gradovi Daruvar i Grubišno Polje te općine Sirač, Končanica, Dežanovac), gdje je opskrbljivač u obvezi javne usluge Zagorski metalac.

"Značajno povećanje troška nabave plina posljedica je kontinuiranog uzlaznog kretanja cijena plina na europskim plinskim tržištima koje je započelo u drugom tromjesečju 2021., zbog čega trgovci plinom posljedično nabavljaju plin po značajno višim cijenama nego što je bio slučaj u prethodnim godinama. Stoga se navedeni porast veleprodajnih cijena odražava i na maloprodajno tržište plina u Republici Hrvatskoj", tumači Hera.

Regulator energetskog tržišta u priopćenju podsjeća da je Vlada sredinom veljače predstavila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, a koji uključuje potpore za trošak plina kućanstvima, porezna rasterećenja, socijalne naknade za građane u riziku od energetskog siromaštva i jednokratne naknade namijenjene umirovljenicima. Paket, uz ostalo, obuhvaća prijedlog izmjena zakona o PDV-u kojim se smanjuje stopa PDV-a na plin sa sadašnjih 25 posto na 5 posto te odluka o subvencioniranju cijene plina kojom se uvodi potpora od 0,10 kn/kWh svim kućanstvima koja koriste plin, s primjenom od 1. travnja 2022.

"Paket mjera Vlade Republike Hrvatske značajno će ublažiti porast cijene plina, te će za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom rezultirati povećanjem cijene plina s PDV-om prosječno za sva distribucijska područja za oko 16 posto", ističu iz Here.

Po podatcima koje iznose, do kraja ožujka ove godine prosječna krajnja cijena plina za kućanstva u sustavu javne usluge s važećim PDV-om od 25 posto iznosi 0,3259 kn/kWh, a bez mjera Vlade i uz stopu PDV-a od 25 posto porasla bi na 0,5763 kune. No, sa sniženjem PDV-a na 5 posto te uz potporu od 0,10 kn/kWh kućanstva u sustavu javne usluge opskrbe plinom će od početka travnja plin plaćati po prosječnih 0,3791 kn/kwh.

Iz Here pritom napominju kako se Vladin paket mjera odnosi na kućanstva koja kupuju plin po reguliranim uvjetima od opskrbljivača u obvezi javne usluge, ali i na kućanstva koji plin kupuju slobodno na tržištu. Za kućanstva s tržišnim ugovorima utjecaj paketa mjera na postotnu promjenu cijene ovisit će prvenstveno o cijeni plina koja je definirana ugovorom, dodaju.

Hera u priopćenju podsjeća da je za zajamčenog opskrbljivača plinom u Hrvatskoj (obvezna javna usluga opskrbe plinom prema reguliranim uvjetima krajnjem kupcu, koji je pod određenim uvjetima ostao bez opskrbljivača) za razdoblje od 10. ožujka 2022. do 30. rujna 2024. odlukom određen HEP-Plin, Osijek.

U slučaju aktiviranja zajamčene opskrbe plinom, krajnja cijena zajamčene opskrbe za krajnje kupce koji imaju pravo na javnu uslugu opskrbe plinom (kućanstva) utvrđuje se u iznosu jednakom krajnjoj cijeni za javnu uslugu opskrbe plinom koje je za opskrbljivača u obvezi javne usluge na pojedinom distribucijskom području donijela Hera sukladno Odluci, navodi regulator, koji je na ovotjednoj sjednici donio i odluku o Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo (poduzetništvo) za iduće tromjesečje odnosno razdoblje od 1. travnja do 30. lipnja ove godine.