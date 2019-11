Propucan 150 puta: Policajac nije ni uhitio El Chapovog sina

Elitni policajac koji je pomogao u uhićenju sina El Chapa upucan je 150 puta u brutalnoj likvidaciji na parkingu, a sada cure novi detalji o brutalnoj likvidaciji na parkiralištu parking centra u meksičkom gradu Culiacanu u Meksiku.

Prema izvještajima 32-godišnji vojnik, identificiran je kao Eduardo Triana Sandoval, a u srijedu u noćnim satima kada se ubojstvo dogodilo, upravo je završavao svoju smjenu. Petnaest minuta kasnije bio je žrtva brutalne egzekucije.

Šef lokalnog osiguranja i civile zaštite Cristobal Castaneda Camarillo pak je rekao da ubijeni policajac i njegovi kolege nisu fizički sudjelovali u uhićenju El Chapovog sina Ovidia Guzmana, piše Daily Mail.

https://t.co/2HUgbp9vXK Eduardo Triana Sandoval, 32, was murdered by two unknown gunmen outside a shopping center in Culiacán, Sinaloa, Wednesday night moments after he had finished his shift. Rest in peace, hero! Eliminate the cartel, increased during the Obama's Administration.