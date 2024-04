Užarili se telefoni. Svi traže partnere za novu vladu: 'HDZ je u prednosti za konjsku glavu'

Zvali su me. Zvali smo, razgovarali smo s ljudima. Pričamo sa svima. To su najčešći odgovori čelnika političkih stranaka koje su na izborima u srijedu uspjele ući u Sabor. Nakon svih tih užarenih telefona i razgovora, još nije jasno tko će sastaviti novu vladu koja bi četiri godine trebala voditi Hrvatsku. HDZ je značajno bliže jer su s ukupno 61 osvojenim mandatom relativni pobjednik izbora i u znatno lagodnijoj su poziciji. SDP, Milanović i oporba pak poručuju da su oni osvojili više glasova i da ih je narod izabrao da maknu HDZ. HDZ teško može do većine bez Domovinskog pokreta ili njegova dijela, a za to bi morali žrtvovati i neke svoje dosadašnje partnere poput SDSS-a s kojim DP ne želi, a s njima ne želi ni Milorad Pupovac. I HSLS-u koji drži dva mandata bi DP bio problem.

