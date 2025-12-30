Obavijesti

Užas blizu Varaždina: Muškarac (71) vatrenim oružjem upucao drugog muškarca (78)

Piše Bogdan Blotnej, Ivan Štengl,
Ustrijeljeni je muškarac pri svijesti prevezen u Opću bolnicu Varaždin te je zadržan na daljnjem liječenju

Policija je objavila detalje incidenta na dvorištu kuće u Varaždin Bregu u kojem je muškarac (71) vatrenim oružjem ustrijelio 78-godišnjaka danas oko 16 sati.

- Ustrijeljeni je muškarac pri svijesti prevezen u Opću bolnicu Varaždin te je zadržan na daljnjem liječenju, dok je 71-godišnjak uhićen po policijskim službenicima na mjestu događaja - navodi policija.

- Čuli jesmo pucnjave popodne, ali smo mislili da su petarde. I mi smo pročitali u medijima da je to zapravo upucan čovjek. Problem je što smo mi veliko i brdovito mjesto i moglo je stvarno biti bilo gdje - rekao je jedan mještanin za 24sata.

