Detalji pucnjave na Trsatu: Policija prijavila trojicu, jedan osumnjičen za pokušaj ubojstva

Pucnjevi koji su prošli petak odjeknuli Trsatom, pokrenuli su opsežnu policijsku istragu koja još uvijek traje. Riječka policija dosad je kazneno prijavila tri osobe, dok se za još nekoliko njih intenzivno traga zbog sumnje da su povezani s ovim teškim kaznenim djelima.

Kako je priopćila PU primorsko-goranska, kriminalističko istraživanje koje se provodi u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama, rezultiralo je kaznenim prijavama protiv trojice hrvatskih državljana u dobi od 24, 26 i 30 godina.

- Prema dosadašnjim saznanjima, 24-godišnjak se sumnjiči za pokušaj ubojstva, dok je 26-godišnjak, koji je ubrzo nakon pucnjave bio pod policijskim nadzorom, prijavljen zbog pomaganja u počinjenju tog kaznenog djela. Treći osumnjičeni, 30-godišnjak, tereti se za lažno prijavljivanje kaznenog djela - izvijestila je PU primorsko goranska.

Tijekom kriminalističkog istraživanja policija je pronašla i osobni automobil koji je, prema sumnjama, korišten u vrijeme pucnjave. Na vozilu su uočeni jasni tragovi propucavanja, što dodatno potvrđuje ozbiljnost i opasnost događaja koji je uznemirio građane tog riječkog kvarta.

Podsjetimo, dojavu o pucnjavi riječka policija zaprimila je u petak oko 21.30. Prema svjedočenjima očevidaca pucnjava se dogodila nakon jurnjave automobila centrom Rijeke, koja se nastavila na Trsatu. Slučaj se zbio u neposrdenoj blizini autobusnog okretišta linije broj 2 i Dvorane mladosti, a jedan metak je uletio i propucao staklo Caffe bara Trsta, smještenom tik ispod navedene dvorena, u kojem su se tada nalazili gosti. Samo pukom srećom nitko nije ozlijeđen.

Sva trojica osumnjičenih kazneno su prijavljena nadležnom državnom odvjetništvu te su predana pritvorskom nadzorniku.

Policija, međutim, poručuje da je riječ tek o dijelu rasvijetljene priče. Istraga se nastavlja, a policijski službenici intenzivno tragaju za ostalim osobama koje se dovode u vezu s pucnjavom kako bi se do kraja utvrdile sve okolnosti i odgovornost sudionika ovog događaja.