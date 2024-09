Užas kod Benkovca: Svećenika priveli na sprovodu, uzeli mu i svu opremu. Mještani u šoku

Perušić Benkovački. Maleno mjesto u zadarskom zaleđu. Sredina je rujna. Nekoliko mještana okuplja se ispred crkve na sprovodu starije žene. U malenoj župi brojni se poznaju. Poznaju i župnika Darka Marušića. Brojni ni ne slute da će se na samom sprovodu u narednim minutama odvijati prava drama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:32 Perušić Benkovački: Župnik uhićen zbog optužbi za seksualno uznemiravanje | Video: 24sata/Luka Batelic/Pixsell

U jednom trenutku pred crkvu u samom središtu mjesta parkirali su se policijski automobili. Šestorica policajaca ušla su u župni ured te priveli svećenika Marušića, piše Nacional. Zbunjeni vjernici gledali su u šoku. Nisu znali što se događa. Policija je dvoje od njih pozvala da svjedoče pretresu župnog ureda i crkve. Na ispraćaj pokojnice morao je doći svećenik iz župe u Obrovcu. Bila je srijeda, 11. rujna oko 15 sati. U narednim danima vrlo brzo se mjestom proširila vijest o uhićenju, ali i razlog zbog kojeg je župnik završio u pritvoru. Naime, po svećenika su došli zbog seksualnog uznemiravanja djevojke (16). Tijekom pretresa su mu oduzeli dva kompjutera, laptop, mobitele i USB-ove.

- Kriminalistička istraga u Perušiću Benkovačkom je obavljena i navedeni događaj vam mogu potvrditi. Radi zaštite identiteta žrtve ovog kaznenog djela druge podatke policija o ovom slučaju više neće iznositi - rekli su jučer iz šibensko-kninske policije o privođenju don Darka Marušića.

Na kući u kojoj župnik boravi spuštene su sve rolete. Nitko ne odgovara. Rijetki u mjestu, koje broji tek stotinjak stanovnika, žele govoriti o cijelom slučaju. Šokirani su i iznenađeni svime.

- Ne znam što se sve odvilo. Čuo sam samo priče. Nije on nama bio loš svećenik. Ali ako je istina, onda je strašno. Ne znam što se točno dogodilo. Ima zemaljski sud, a onda i onaj gore. On će isto suditi o ovome - kaže nam jedan od mještana koji stanuje odmah do crkve.

Mještani kažu kako je Marušić u njihovoj župi bio šest godina. S njim nisu imali problema. Štoviše, za njega imaju i riječi hvale. No ističu da nije bio previše blizak s mještanima.

- Njegove propovijedi su bile divne. Bili smo dobri s njim. No nije se puno družio s mještanima. Bio je povučen, često i sam u župnom uredu. On je iz Zemunika. Mislim da je jako vezan uz to mjesto. Naravno, on bi došao biti s vjernicima ako ga se pozove. Nikada nije odbio doći pomoći, ali nije ga se moglo često vidjeti - dodaju mještani.

Perušić Benkovački: Župnik uhićen zbog optužbi za seksualno uznemiravanje | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

- Kod mene je i bio u kući. Bio je ok. Šokiralo me ovo - dodaje prolaznica. Sa svećenicima, kažu, nemaju sreće. Ovo je četvrti kojeg su promijenili.

Razgovaramo i sa susjedom koja tvrdi kako je znala da će se u selu odviti prava akcija.

- Trebala sam ići na tu sahranu. No čula sam da će biti pretres svećenika. To mi je ispričao jedan čovjek. Nisam zbog toga htjela ići. Od straha ne mogu to gledati. Nisam htjela biti svjedok. Čula sam da su mu i uzeli neke stvari. Treba sve utvrditi, da se vidi što se dogodilo. Ovo je strašno - rekla je susjeda.

Svećenika su nakon uhićenja odveli u Zadar, a kako piše Nacional, u privođenju su sudjelovali i policajci iz Zadra, ali i Šibenika. Prije samog uhićenja policija je o svemu obavijestila i Zadarsku Nadbiskupiju. I to pred sam čin privođenja.

Da su znali da protiv don Marušića provode izvide potvrdili su u samom priopćenju i iz nadbiskupije.

- Nadležna policijska uprava obavijestila je Zadarsku nadbiskupiju da provodi izvide nad don Darkom Marušićem. Zbog delikatnosti situacije, spomenuti svećenik razriješen je svih službi u Nadbiskupiji - stoji u njihovom priopćenju. Istaknuli su da surađuju s policijom.

Perušić Benkovački: Župnik uhićen zbog optužbi za seksualno uznemiravanje | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

- Zadarska nadbiskupija podupire sve istražne radnje nadležnih institucija. Svjesni da je i sama osnovana sumnja u počinjenje kaznenog djela na štetu maloljetnika od strane svećenika uvijek težak udarac mogućim žrtvama, zajednici vjernika i cjelokupnoj Crkvi, ovim putem izražavamo svoje suosjećanje i žaljenje. Potičemo sve osobe koje su ikada pretrpjele bilo kakav oblik zlostavljanja da se jave nadležnim vlastima - istaknuli su.

Zbog cijelog slučaja su u župu u Perušić Benkovački poslali i zamjenskog svećenika.

- Da bi se osigurala daljnja pastoralna služba za vjernike u župi Perušić, Nadbiskupija je poslala trenutno slobodnog svećenika da nedjeljom služi svetu misu, dok se ne pronađe trajnije rješenje - dodali su.