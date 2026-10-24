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POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Užas kod Jastrebarskog: Iz lovačke puške ubio mačku...

Piše Luka Safundžić,
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Užas kod Jastrebarskog: Iz lovačke puške ubio mačku...
Ilustracija | Foto: David Jerkovic/ PIXSELL
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Iako zakonito posjeduje pušku, privremeno mu je oduzeta, objavila je zagrebačka policija...

Zagrebačka policija je objavila da su dovršili istraživanje nad muškarcem (68) zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja.

- Sumnja se da je osumnjičeni 22. listopada oko 15.30 sati u Gornjem Desincu na Trgu Svetog Ivana, u dvorištu obiteljske kuće iz lovačke puške usmrtio mačku u vlasništvu 33-godišnjakinje - rekla je policija.

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Dodaju da su policajci osumnjičenog istog dana uhitili te doveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje, dok mu je oružje kojim je usmrtio mačku privremeno oduzeto te je utvrđeno da ga zakonito posjeduje.

- Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv njega je redovnim putem podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela ubijanja ili mučenja životinja - zaključila je policija. 
 

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