Užas kod Moskve: Maturant ubio dječaka u školi, ranio troje

Jedno dijete je poginulo, a četiri osobe su ozlijeđene u napadu koji se jutros dogodio u osnovnoj školi u selu Gorki-2, u gradskom okrugu Odincovo u Moskovskoj oblasti.

Prema navodima ruskih medija, napad je izveo 15-godišnji učenik devetog razreda iste škole. Mladić je, navodno, u školu došao naoružan nožem, s balaklavom na glavi i u majici s natpisom „No Lives Matter“.

Napadač je prvo poprskao pripadnicu školskog osiguranja suzavcem, a potom je napao nožem. Nakon toga je ušao u školu i počeo ubadati učenike. U panici su djeca bježala iz zgrade te spas potražila u obližnjim stambenim objektima.

U napadu je teško ozlijeđen učenik četvrtog razreda koji je kasnije preminuo u bolnici. Još troje učenika i čuvar škole zadobili su ozljede, a njihovo zdravstveno stanje zasad nije službeno objavljeno.

Tijekom policijske intervencije osumnjičeni je uzeo jedno dijete kao taoca i zaključao se u učionici, držeći mu nož uz vrat. Policija je provalila vrata i savladala napadača, a dijete koje je držano kao talac zadobilo je lakše ozljede.

Petnaestogodišnjak je uhićen na mjestu događaja. Na društvenim mrežama pojavile su se snimke na kojima se vidi kako ga policija odvodi u patrolnom vozilu. Ispred škole nalazio se veći broj vozila hitne pomoći i policije.

Prema neslužbenim informacijama, u kući osumnjičenog pronađeni su predmeti koji upućuju na to da je planirao napad, uključujući i eksploziv kućne izrade. Istraga je u tijeku, a motiv napada zasad nije poznat.